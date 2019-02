NBA | cambio ai vertici della Players Association | Iguodala prende il posto di LeBron James

NBA – Pelicans - Anthony Davis in campo dopo le ‘minacce’ di saltare l’intera stagione? Ecco il motivo del cambio di rotta : Anthony Davis regolarmente in campo nonostante i rumor che lo davano pronto a ‘saltare l’intera stagione’ in caso di mancata trade: una regola NBA scoraggia Pelicans e giocatore da tale ipotesi Gli ultimi giorni di mercato NBA sono stati caldissimi. Il classico susseguirsi di rumor e notizie, alcune confermate altre poi smentite, qualcuna rimasta forse in sospeso fra i meandri delle logiche del mercato e del tumulto ...

Mercato NBA - le ultimissime – Grizzlies - Conley resta - parte Mack! Tagliato Teodosic - scambio Kings-Blazers in corso : Mercato NBA alle ultime battute: Milos Teodosic Tagliato dai Clippers e King e Blazers alle prese con gli ultimi scambi Queste ultime battute di Mercato NBA stanno regalando grandi emozioni ai tifosi. Tante le trattative ancora in ballo quando da pochi minuti si è decretata la fine di questa sessione di scambi. Tra le altre da segnalare il dietrofront dei Grizzlies, che dopo lo scambio di Gasol, si tengono stretto Mike Conley. Per i ...

Mercato NBA - Marc Gasol passa ai Toronto Raptors in cambio di Valanciunas : Dopo dodici anni insieme, finalmente è successo. I Memphis Grizzlies hanno ceduto la loro stella Marc Gasol , che da quando è arrivato in NBA non ha vestito nessun altra maglia se non quella della ...

Mercato NBA – Scambio fra Heat e Suns : Tyler Johnson e Wayne Ellington a Phoenix - Ryan Anderson a Miami : Miami Heat e Phoenix Suns completano uno Scambio nella notte: Tyler Johnson e Wayne Ellington si trasferiscono in Arizona in cambio di Ryan Anderson A poche ore dallo stop alle trattative sancito dalla trade deadline, ore 21:00 italiane, Miami Heat e Phoenix Suns si sono accordate per rendere ufficiale una trade. Adrian Wojnarowski riporta dell’arrivo di Tyler Johson e Wayne Ellington a Phoenix, in cambio di Ryan Anderson che farà il ...

Mercato NBA – Scambio tra Wizards e Bulls : Otto Porter a Chicago - Jabari Parker e Bobby Portis a Washington : Scambio nella notte fra Washington Wizards e Chicago Bulls: Otto Porter Jr. si trasferisce a Chicago in cambio di Jabari Parker, Bobby Portis e una scelta al Draft 2023 Il countdown per la trade deadline procede spedito e le franchigie NBA sono alla ricerca delle ultime trade che possano cambiare il volto dei propri roster fino a fine stagione. Nella notte italiana, Washington Wizards e Chicago Bulls hanno portato a termine una particolare ...

NBA – Lakers - coach Walton ai saluti? L’entourage di LeBron James preferirebbe un cambio di allenatore : L’entourage di LeBron James avrebbe espresso la richiesta di un cambio sulla panchina dei Lakers: se non supportato dai risultati, coach Walton potrebbe essere al passo d’addio La stagione dei Los Angeles Lakers vive di alti e bassi. Dopo un inizio complicato, LeBron ha preso in mano la squadra, portandola nelle zone nobili della Conference, a dopo l’infortunio del numero 23 la squadra ha dimostrato una grave mancanza di ...

Mercato NBA – Rockets e Cavs studiano una trade fra due ‘scontenti’ : Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith : Gli Houston Rockets e i Cleveland Cavaliers starebbero studiando una particolare trade fra due giocatori finiti ai margini dei rispettivi progetti: Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith La trade deadline di febbraio, il termine ultimo per gli scambi tra franchigie in vista del rush finale della seconda parte di stagione, si avvicina a grandi passi e le squadre studiano le ultime trade prima dello stop finale. Fra i team più attivi ci ...

NBA - Dybala incontra Wade a Miami : scambio di maglie e foto con il Larry O'Brien Trophy : L'attaccante della Juventus, in vacanza a Miami in attesa di riprendere gli impegni in Coppa Italia e nella Supercoppa italiana contro il Milan, incontra la leggenda dei Miami Heat e fa un tour dell'...

Mercato NBA - le reazioni della lega allo scambio saltato di Trevor Ariza : L'incredibile maniera in cui è saltato lo scambio tra Washington, Phoenix e Memphis ha provocato ovviamente molte reazioni in giro per la NBA. Ecco quelle più divertenti e significative LO scambio DI ...

Uno scambio di persona ha fatto saltare una grossa operazione di mercato in NBA : Ai Memphis Grizzlies giocano due Brooks: per un fraintendimento, non si farà un affare che avrebbe riportato Trevor Ariza a Washington

Mercato NBA – Giallo nella trade Ariza-Wizards : salta tutto per uno… scambio di persona! : Clamorosa svolta nel futuro di Trevor Ariza: salta la trade con gli Wizards per uno scambio di persona legato a Dillon Brooks e MarShon Brooks Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore. Trevor Ariza aveva già fatto le valigie, ma niente Lakers: il cestista dei Suns era stato spedito a Washington. Certo, prima che un clamoroso scambio di persona facesse saltare tutto. I Suns erano alla ricerca di una trade a 3 squadra e, il mancato ...

Mercato NBA : Phoenix e Memphis confondono i Brooks - salta lo scambio già fatto per Trevor Ariza : Tutto sembrava procedere in maniera normale: i primi tweet degli informatissimi Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic che annunciavano le trattative in corso tra Washington e ...

Mercato NBA : Phoenix e Memphis confondono i Brooks - salta lo scambio già fatto con Washington : ... Washington e Phoenix Ovviamente, dopo una figuraccia di questa portata, è cominciato quasi immediatamente lo scaricabarile delle responsabilità per quello che è successo mentre il mondo della NBA se ...