«Napoli città autonoma» | la sfida di de Magistris non piace a sinistra e imprenditori

Capalbo - l’uomo che fa correre Napoli : «Basta col “si salvi chi può” - la città si rimbocchi le maniche» : “Ho lasciato Napoli a 21, sono tornato a 60” “Perché lo faccio”. Questo il concetto più importante di cui Carlo Capalbo vuole parlare ad una settimana dal via della 3 edizione della Napoli City Half Marathon in programma domenica 24 febbraio preceduta dalla Family Run per tre giorni di Expo che porteranno alla Mostra d’Oltremare tra runner e accompagnatori 20mila persone, il più grande evento sportivo in città dopo una partita del Napoli. «Ho ...

Napoli - de Magistris vuole l’autonomia della città : “Referendum entro fine 2019. Poi proveremo con l’intero Mezzogiorno” : Luigi de Magistris vuole la “totale autonomia” di Napoli e annuncia un referendum entro l’anno: “Per i politici antimeridionali, la pacchia è finita”, dice. “Avremo così più risorse economiche, meno vincoli finanziari, più ricchezza, più sviluppo, meno disuguaglianze”, spiega il sindaco della città partenopea. La mossa – una sorta di risposta all’intesa sull’autonomia differenziata in ...

Reddito di cittadinanza : boom di modifiche di residenza a Napoli : Continua a far parlare molto di sé il Reddito di cittadinanza, lo strumento contro la povertà introdotto dal nuovo governo. In particolare, stanno facendo discutere molto i cambi di residenza che si stanno richiedendo ultimamente nella regione Campania e in particolare nella città di Napoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, si tratta di un escamotage attuato dai cittadini per cercare di sfoltire il proprio stato di famiglia e ...

Luigi Di Maio - reddito di cittadinanza : a Napoli boom di richieste di trasferimento di residenza : A scuola ci hanno insegnato la famosa formuletta: Cvd, ossia "Come volevasi dimostrare" per dire che, date certe premesse teoriche, un determinato risultato concreto sarà inevitabile. Esattamente come nel caso del reddito di cittadinanza applicato alla società italiana, monumentale pretesa di trasfo

Da Venezia a Napoli - 21 porti rischiano di 'annegare' entro il 2100 : dettaglio città per città : Tra 80 le coste italiane saranno ridisegnate. Il livello del si sta innalzando velocemente per il riscaldamento globale. entro il 2100 sarà più alto di oltre un metro e 5.600 km quadrati e più di 385 ...

San Valentino : i principali eventi in programma nella città di Napoli : San Valentino è ormai alle porte e, come accade ormai da anni, anche a Napoli ci saranno molti appuntamenti che prendono spunto dalla festa degli innamorati. Tra cultura, spettacoli e gastronomia , ecco alcuni dei principali eventi in programma la prossima settimana. Innammòrati di Napoli con gli innamoràti di Napoli: visite guidate alle bellezze della città Quarta ...

Napoli - inaugurato il primo forno crematorio : 'Scelto dal 70% dei cittadini' : Grande soddisfazione per quello che sarà il primo forno crematorio nella città di Napoli. Già, perché nella giornata di venerdì 8 febbraio è stata inaugurata la prima struttura per la cremazione della zona, precisamente nei pressi del cimitero del noto comune di Poggioreale. Secondo quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, infatti, nel giro di pochissimo tempo si dovrebbe passare da due a ben otto o dieci salme cremate quotidianamente. ...

L’instore tour di Arisa da Roma e Milano a Napoli e Bari per Una nuova Rosalba in città : Esce l'8 febbraio il nuovo album di Arisa, Una nuova Rosalba in città, presentato attraverso un successivo instore tour farmacopie nei principali negozi di musica della penisola. L'instore tour di Arisa parte il 12 febbraio da Roma (Discoteca Laziale), per far tappa a Milano il 13 febbraio nel negozio Mondadori Megastore di Piazza del Duomo. Il 15 febbraio, Arisa sarà alla Feltrinelli di Torino e il 16 febbraio a Bologna, poi a Napoli e a ...

Negozi chiusi la domenica - stop di Napoli e altre 13 grandi città alla stretta : Inoltre verrà lasciato campo libero a quelle catene di distribuzione che servono solo le partite Iva e lavorano, ad esempio, per rifornire il mondo della ristorazione.

Orta di Atella - cemento e criminalità : la città fantasma tra Napoli e Caserta : Via Clanio è la fotografia della città fantasma, venuta su in pochi anni con una maxi speculazione edilizia e senza uno straccio di servizio per i cittadini. Palazzine costruite nel nulla, a ridosso dei tralicci dell"alta tensione, strade sterrate e rifiuti di ogni genere disseminati dovunque. Orta di Atella, città cerniera tra le due province di Napoli e Caserta, è un coagulo di cemento. In dieci anni ha visto crescere la popolazione a ...

A Napoli nasce la Scuola di cittadinanza attiva Euromediterranea : ... della solidarietà, della sostenibilità e del benessere, tramite l'apertura dei processi educativi a modelli comportamentali virtuosi; promuovere la partecipazione attiva del mondo giovanile ai ...

Quanti abitanti ha Napoli nel 2019 : dati popolazione - numero aggiornato in città - Comune e Provincia : Quanti abitanti ci sono a Napoli? A quanto ammonta la popolazione in questa splendida città secondo le statistiche aggiornate nel 2019? Se siete interessati a saperne di più circa i dati raccolti più recentemente sulla popolazione del Comune di Napoli e della sua Provincia, siete senz’altro capitati nel posto giusto. Di seguito nell’articolo infatti, troverete tutta una serie di informazioni sull’argomento: saranno riportati tutti i dati ...

In qualsiasi altra città il Napoli farebbe più spettatori : 19.448 spettatori Napoli-Lazio 19.448 spettatori. Un dato che ormai non fa nemmeno più notizia. Lo stadio in città è sempre più virtuale. Concetto caro a De Laurentiis ma il presidente del Napoli intente per stadio virtuale quegli appassionati che seguono la propria squadra pur non guardando le partite dal vivo. Quegli appassionati che magari acquistano la maglia ufficiale su Amazon. Lo stadio virtuale a Napoli è un concetto diverso. Che però il ...

Napoli : Carfagna - 'con Sorbillo colpito simbolo città' : Roma, 16 gen. (AdnKronos) - “Sorbillo non è una pizzeria, ma uno dei luoghi simbolo di Napoli. Ecco perché quella bomba carta non ha colpito solo una pizzeria, ma tutte le persone per bene”. Così su Twitter Mara Carfagna, vice presidente della Camera e consigliere comunale di Forza Italia a Napoli.