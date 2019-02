Napoli | al San Giovanni Bosco si ferma il progetto ' Rianimazione porte aperte'

La paranza della Bellezza - su Rai 2 il reportage sul fenomeno baby gang nel Rione Sanità di Napoli : “Non si è mai detta la Sanità per una cosa bella sui giornali”. La frase che pronuncia un ragazzino del Rione Sanità di Napoli, mentre prova il suo strumento musicale, è bella così. Ruspante, gioiosa, autentica. La paranza della Bellezza, il reportage di Luca Rosini, in onda su Rai 2 mercoledì 20 febbraio alle 23.25, è un documentario sul fenomeno baby gang nel tristemente celebre quartiere partenopeo, che sa tanto di speranza e in alcuni ...

Il secessionismo alla Masaniello per nascondere il flop di Napoli : Il favoloso mondo di Amélie? No, il favoloso mondo, parallelo, di De Magistris. Che contro l'Italia 'degli affaristi, dei corrotti e dei mafiosi' annuncia l'avvento di Napoli Città Autonoma. Non ...

La normalità del tifoso del Napoli che diserta il San Paolo : la fine della presunta diversità : È inutile far finta di niente È inutile fare finta di niente, oppure, peggio ancora, arroccarsi dietro le solite posizioni di pensiero che ben lontane da serie critiche alla vicenda in questione rischiano di rimanere “carne” da chiacchiere da bar o, al massimo, da interventi televisivi di personaggi che sempre più in modo auto-referenziale e pseudo-ufficiale pensano di poter esprimere il vero e sotterraneo pensiero della città e di chi la ...

Camorra - blitz a Napoli : 30 arresti/ Sgominato clan Sequino nel Rione Sanità : Camorra, maxi-blitz dei Carabinieri a Napoli e 30 arresti: colpo al clan Sequino nel Rione Sanità, sindaco De Magistris soddisfatto.

Napoli - tribune e porta vuote : com'è triste la notte del San Paolo : Dopo quasi tre mesi (0-0 con il Chievo il 25 novembre) Napoli senza gol al San Paolo. Tante occasioni e zero reti nello stadio vuoto, scivolando a -13 dalla Juve: la sfida del 3 marzo con la...

Napoli - il raccattapalle è donna. Al San Paolo un bordocampo tutto rosa : Viva le donne. In campo stavolta vanno anche loro. Il Napoli, in occasione della partita col Torino, ha deciso di utilizzare soltanto raccattapalle donne. Tante ragazze a distribuire i palloni finiti ...

Napoli-Torino 0-0 - Serie A : azzurri bloccati al San Paolo - Insigne colpisce un palo clamoroso : Napoli e Torino hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 24^ giornata di Serie A, gli azzurri sono stati bloccati al San Paolo dai solidi granata e hanno perso ulteriormente terreno dalla capolista Juventus che ora è distante 13 punti. I padroni di casa rimangono naturalmente al secondo posto con sette punti di margine nei confronti dell’Inter mentre i granata si trovano in nona posizione e sempre in piena lotta per un posto in ...

