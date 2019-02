morto l' attore Giulio Brogi | aveva 83 anni

Giulio Brogi è morto : l'attore aveva 83 anni - divenne famoso interpretando Enea nel 1971 : Giulio Brogi si è spento oggi nel tardo pomeriggio a Negrar in vento. l'attore è stato interprete in decine di film, diretto da grandi autori italiani , da Taviani, a Sorrentino nella Grande Bellezza, ...

Franco Rosi - morto l'attore che diede voce al Telegattone : Era famoso come voce del Telegattone . Chi era ragazzo negli anni '80 e '90 si ricorda bene quella frase 'Sono il Telegattone ... maaaaaaoo!', che accompagnava Superclassifica Show, la presentazione ...

morto l'attore francese Serge Merlin - interprete del film 'Il favoloso mondo di Amelie' : In Italia è ricordato per la sua interpretazione nel film 'Il favoloso mondo di Amelie' di Jean-Pierre Jeunet, dove ha interpretato la parte di Raymond Dufayel. l'attore francese Serge Merlin, grande interprete teatrale prestato al cinema per alcuni ruoli scelti, è Morto ...