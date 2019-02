Morto Karl Lagerfeld | lo stilista aveva 85 anni | la moda piange il suo re

È Morto Karl Lagerfeld - leggendario stilista di Chanel e Fendi : Il famoso stilista Karl Lagerfeld è morto all’età di 85 anni (dichiarati, ma probabilmente anche qualcosina in più). Le condizioni di salute del leggendario artista, fotografo, illustratore e designer, erano peggiorate nelle ultime settimane. Il 22 gennaio scorso il direttore creativo di Chanel non era uscito in pedana - per la prima volta nella su...