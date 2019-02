Morti sul lavoro | ' Anime bianche' per chiedere più giustizia

Grecia : violenta ondata di maltempo sull’isola di Creta - almeno 2 Morti : Un’improvvisa inondazione si è abbattuta sull’isola greca di Creta: almeno due persone sono morte e altre due sono disperse. Secondo quanto riporta ERT, le 4 persone si trovavano a bordo della stessa auto, erano tutti membri della stessa famiglia: la vettura è stata trascinata via dalla furia delle acque durante il violento temporale registrato ieri nei pressi di Tymbaki, nella parte meridionale dell’isola. I soccorritori hanno ...

Inquinamento Roma : “La procura indaghi sulle responsabilità per i Morti da smog” : “L’amministrazione non e’ in grado di garantire la qualita’ dell’aria e la tutela della salute dei cittadini, e i dati diffusi oggi lo dimostrano”. E’ quanto afferma il Codacons in una nota, opo i dati diffusi dalla Onlus Cittadini per l’aria, secondo cui a Roma si registrano ogni anno 120 morti premature a causa dello smog. “Alla base dell’Inquinamento atmosferico in citta’ ...

Alessandro Di Battista fuori controllo - attacco estremo a Giorgio Napolitano : 'Vile - Morti sulla coscienza' : Nel mirino di Alessandro Di Battista , ospite a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata , dove si è difeso in modo ridicolo dalle accuse di aver creato la crisi diplomatica con la Francia, , ci finisce ...

Alessandro Di Battista fuori controllo - attacco estremo a Giorgio Napolitano : "Vile - Morti sulla coscienza" : Nel mirino di Alessandro Di Battista, ospite a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata (dove si è difeso in modo ridicolo dalle accuse di aver creato la crisi diplomatica con la Francia), ci finisce Giorgio Napolitano. Il grillino con la bava alla bocca spende parole pesantissime contro il presidente em

Torino - due operai travolti da un’auto : Morti sul colpo. Alla guida un 83enne : Due operai sono morti sul lavoro questa mattina intorno alle 10 nei pressi di Villareggia, nel Torinese, travolti da un’auto. Le vittime, un uomo di 59 anni di Caluso e un 62enne di Chivasso, stavano lavorando in un cantiere stradale sulla strada provinciale 595 vicino al ponte sulla Dora, tra Mazzè e Villareggia. Secondo quanto riferisce il 118, i due operai sono deceduti sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del ...

Irlanda - seggiolini sulla scogliera per evitare le Morti da selfie : Urban Climbing, i selfie folli dei ragazzi in cima alle gru e ai grattacieliUrban Climbing, i selfie folli dei ragazzi in cima alle gru e ai grattacieliUrban Climbing, i selfie folli dei ragazzi in cima alle gru e ai grattacieliUrban Climbing, i selfie folli dei ragazzi in cima alle gru e ai grattacieliUrban Climbing, i selfie folli dei ragazzi in cima alle gru e ai grattacieliUrban Climbing, i selfie folli dei ragazzi in cima alle gru e ai ...

Montenegro - barca si capovolge sul Lago Scutari : 4 Morti : Tragedia Quattro persone sono morte annegate quando la piccola imbarcazione sulla quale si trovavano si è capovolta nel settore montenegrino del Lago di Scutari, al confine con l’Albania. Come riferiscono i media locali, le vittime dell’incidente – avvenuto ieri pomeriggio a causa del maltempo e di onde divenute improvvisamente alte – sono un uomo, la moglie incinta, la loro figlia dodicenne e un altro uomo che aveva ...

Quattro sciatori trovati Morti sul Monte Bianco - erano sepolti da una valanga : trovato anche l'ultimo disperso : Quattro sciatori sono stati trovati morti in Val Veny, sul Monte Bianco. È stato trovato e recuperato anche il corpo del quarto sciatore che era disperso da ieri in Val Veny, sopra Courmayeur. La ...

Weekend di sangue sulla neve - 7 Morti e un disperso per valanghe : Weekend drammatico sulle piste da sci con sette morti e un disperso ma per cui ci sono poche speranze, tutti a causa del distacco di valanghe che hanno travolto gli sciatori fuori pista: 5 persone hanno perso la vita in Valle d'Aosta, una in Lombardia e una in provincia di Bolzano, un ragazzo di 18 anni. Nelle immagini del Soccorso alpino valdostano il sorvolo in elicottero del Canale degli Spagnoli (a Courmayeur), che ha permesso di ...

Domenica di sangue sulla neve in montagna - Morti 8 sciatori : Roma, 4 feb., askanews, - Sono otto i morti in incidenti in montagna avvenuti Domenica 3 febbraio: tutti sciatori travolti da valanghe mentre scendevano fuori pista. È il bilancio definitivo del Corpo ...

Domenica di sangue sulla neve in montagna - Morti 8 sciatori : Roma, 4 feb., askanews, - Sono otto i morti in incidenti in montagna avvenuti Domenica 3 febbraio: tutti sciatori travolti da valanghe mentre scendevano fuori pista. È il bilancio definitivo del Corpo ...

Tre sciatori trovati Morti sul Monte Bianco - erano sepolti da una valanga : si cerca il quarto : Tre sciatori sono stati trovati morti in Val Veny, sul Monte Bianco: i corpi dei freerider sono stati individuati durante le operazioni di ricerca dei quattro sciatori - due britannici e due...

Weekend di sangue sulla neve - 7 Morti e un disperso per valanghe : Roma, 4 feb., askanews, - Weekend drammatico sulle piste da sci con sette morti e un disperso ma per cui ci sono poche speranze, tutti a causa del distacco di valanghe che hanno travolto gli sciatori ...

USA - incidente devastante : cinque bimbi scaraventati fuori dall’auto - tutti Morti sul colpo : Nessuna delle vittime - tra i 4 e i 15 anni - indossava la cintura di sicurezza. La tragedia nel weekend in una strada ghiacciata nello Stato del Maryland. I piccoli viaggiavano in macchina coi genitori: pare che la madre a un certo punto abbia perso il controllo della vettura.Continua a leggere