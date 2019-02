Morire per l’Ue e ritrovarsi con Mosca I cinque anni della rivoluzione ucraina

Sopravvivere all’Olocausto e Morire per pochi grammi di droga : l’incredibile storia di una centenaria : Zofija Kaczan era un’anziana signora di 100 anni che era sopravvissuta all’Olocausto e che ha trovato la morte in una circostanza che fa a dir poco infuriare per i molteplici aspetti che tocca. La donna si era separata dalla famiglia durante la II Guerra Mondiale, quando a causa delle sue origini polacche era stata deportata in un campo di concentramento dal quale era riuscita a uscire viva, ma aveva ritrovato la pace con il marito quando si era ...

Silvio Berlusconi - il sacrificio per non far Morire Forza Italia : "Credo di no" - una drammatica concessione : «Penso che non sarò capolista in tutte le circoscrizioni, Tajani per esempio sarà certamente al primo posto in Italia centrale». Con questa frase Silvio Berlusconi, ieri sera ospite a Povera patria su Rai2, ha provato ad smorzare le polemiche sulle candidature alle europee all'interno di Forza Itali

Beppe Fiorello : “Ho rischiato di Morire sul set - in terapia per superare il trauma” : Beppe Fiorello si racconta: “Ho rischiato di morire sul set” Beppe Fiorello è un attore molto caro al pubblico italiano. Con le fiction che lo hanno visto protagonista e le storie dei personaggi straordinari che ha interpretato in questi anni è riuscito sempre a far breccia nel cuore dei telespettatori. Oggi, impegnato nella promozione del suo […] L'articolo Beppe Fiorello: “Ho rischiato di morire sul set, in terapia per ...

Sanremo 2019 : gli esperti servono - in ogni ambito. O Moriremo di populismo : Non avevo alcuna intenzione di scrivere un articolo su Sanremo: primo perché non sono un’esperta di musica; secondo perché, semplicemente, non è una manifestazione che amo. Ma le polemiche seguite alla vittoria di Mahmood, con la protesta da parte del cantante Ultimo, le esternazioni di Salvini, la rivolta del web contro la giuria di esperti mi hanno come acceso un campanello di allarme. Che onestamente non riguarda solo Sanremo, ma la ...

La battaglia di Eluana per scegliere come Morire : a che punto è il dibattito sul fine vita : Dieci anni fa moriva Eluana Englaro. La storia della giovane in stato vegetativo irreversibile e la battaglia del papà...

Biglietti in prevendita per i concerti di Paola Turci dopo le anteprime per Viva da Morire : Sono annunciati i concerti di Paola Turci dopo il rilascio di Viva da morire, nuovo album che seguirà alla partecipazione al Festival di Sanremo, nel quale gareggia con il brano L'ultimo ostacolo. I Biglietti saranno in prevendita a cominciare dalle 16 dell'8 febbraio, mentre i punti vendita saranno attrezzati a cominciare da venerdì 15 febbraio. Il tour avrà inizio dal 12 novembre al Teatro Colosseo di Torino e proseguirà fino alla prima ...

Lascia Morire figlio di 4 mesi sul dondolo tra vermi e feci - mamma condannata per omicidio : La giovane mamma di venti anni ha abbandonato il piccolo non cambiandogli il pannolino e facendogli mancare persino cibo e acqua fino alla sua terribile morte tra vermi ed escrementi. Per lo stesso motivo era stato già condannato il compagno e padre del bimbo.Continua a leggere

Colpita per errore alla Sanità : 'Sparavano all'impazzata tra loro - potevo Morire - Napoli fa paura' : 'Si sparavano tra loro, ma potevano ammazzarci', dice Eduin Jose Urbano in perfetto italiano, con un leggero accento partenopeo: originario di Santo Domingo, ha 26 anni, da dieci vive a Napoli, e ...

Colpita per errore alla Sanità : «Sparavano all'impazzata tra loro - potevo Morire - Napoli fa paura» : «Si sparavano tra loro, ma potevano ammazzarci», dice Eduin Jose Urbano in perfetto italiano, con un leggero accento partenopeo: originario di Santo Domingo, ha 26 anni, da dieci vive a...

Brennero - autostrada chiusa per neve : 'Mia moglie e i miei figli bloccati da 12 ore. Devono Morire in auto?' : Caos neve al Brennero , dove l'autostrada A22 è stata chiusa nel tratto tra chiusa e Vipiteno in direzione nord. 'Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in autostrada del Brennero , a una ...

Brennero - autostrada chiusa per neve : «Mia moglie e i miei figli bloccati da 12 ore. Devono Morire in auto?» : Caos neve al Brennero, dove l'autostrada A22 è stata chiusa nel tratto tra chiusa e Vipiteno in direzione nord. «Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in autostrada del...

Igor il Russo racconta : "Ho sparato ai poliziotti perché dovevano Morire" : "Ho sparato a Ravaglia, perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato, perché per me era un poliziotto pure lui e dovevo sdraiare tutti e due". Lo avrebbe detto Norbert Feher, Igor il Russo, durante l'udienza preliminare del processo in corso a Bologna a porte chiuse.Per la prima volta Igor il Russo dà la sua spiegazione sull'assalto al bar alla Riccardina di Budrio, l'1 aprile 2017, dove massacrò Davide ...

Anticipazione Una Vita - Diego sta per Morire? La strana malattia : Una Vita anticipazioni: Diego è malato, morirà? La malattia di Alday Le nuove anticipazioni di Una Vita non sono portatrici di buone notizie. Il buon Diego è il protagonista indiscusso si questo nostro nuovo articolo dedicati ad Acacias 38, A quanto pare, le cose stanno per mettersi molto male per il figlio del povero Jaime. […] L'articolo Anticipazione Una Vita, Diego sta per morire? La strana malattia proviene da Gossip e Tv.

Emanuela Tittocchia choc a Pomeriggio 5 : «Ho rischiato di Morire per un intervento al seno» : Emanuela Tittocchia avrebbe rischiato di morire per un intervento al seno. L’ex volto di Centovetrine e Un posto al sole, ospite oggi a Pomeriggio 5, ha raccontato di una brutta disavventura avvenuta subito dopo un’operazione di chirurgia plastica. Ecco le parole dell’attrice: «Circa otto anni fa ho rifatto il seno, ma subito dopo l’intervento sono stata malissimo. Avevo dei grandi ematomi sul busto. Spaventata tornai dal ...