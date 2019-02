Mondo dell’atletica sotto shock – Tragedia a Padova | 16enne talento azzurro del

sportfair

(Di martedì 19 febbraio 2019) Addio a David Cittarella: ildel lancio del giavellotto trovato senza vita dal padre questa mattina aAncora una terribileneldello sport: una giovane promessa azzurra dell’atletica è stata trovata senza vita oggi dal padre.Stiamo parlando del sedicenne David Cittarella, giavellottista delle Fiamme Oro, che è stato trovato dal padre senza vita nella sua camera da letto questa mattina. Non sono ancora chiare le cause del decesso, ma secondo il medico legale si tratterebbe di una morte naturale. Per fare comunque chiarezza sulle cause è stata disposta l’autopsia.“Schivo e riservato quando c’era da tifare per i compagni si trasformava, urlando a squarcia gola e incitandoli uno a uno. La squadra innanzitutto, il gruppo prima di ogni cosa. Ora lo piangono i compagni, gli allenatori, i dirigenti delle Fiamme ...