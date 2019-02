Miur | tracce Prima Prova Maturità 2019 Simulazioni | quanto conta il voto del tema

Maturità 2019 - dal Miur la simulazione della prima prova : tra le tracce Pascoli e Elsa Morante : Quali tracce sono uscite nella simulazione della prima prova della Maturità 2019? Dal Miur le tracce per l'esercitazione, in programma oggi, martedì 19 febbraio: "Storia" di Elsa Morante e "Patria" di Giovanni Pascoli per l'analisi del testo, diritti umani e globalizzazione per il testo argomentativo e la felicità con Leopardi per il tema di attualità.Continua a leggere