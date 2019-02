Mike Shinoda ha detto la sua sulla possibile sostituzione di Chester Bennington nei

Mike Shinoda parla della possibilità di una nuova voce per i Linkin Park : “Se accade deve essere naturale” : L'eredità artistica di Chester Bennington, scomparso il 20 luglio 2017, continua nelle parole del compagno e amico Mike Shinoda che parla della possibilità di una nuova voce per i Linkin Park. Durante un'intervista rilasciata a Rock Antenne Hamburg, il co-fondatore della band di In the end ha parlato a cuore aperto del futuro della band, rimasta orfana del frontman e da quel momento ferma sulla produzione di nuovo materiale. Recentemente la ...