MEZZOJUSO CONTRO GILETTI SI AGGIUDICA | STAMANE IN TRIBUNALE | LA PRIMA MANCHE

MEZZOJUSO - raccolte 150 denunce contro Giletti : Nel fine settimana appena trascorso a Mezzojuso sono state raccolte 150 denunce-querele con Massimo Giletti e la sua trasmissione. Sindaco soddisfatto

Raccolte oltre 150 firme contro Giletti : 'Ha infangato MEZZOJUSO' : Palermo, 18 feb. (AdnKronos) - oltre 150 denunce-querele per diffamazione nei confronti del programma televisivo “Non è l’Arena” e il giornalista Massimo Giletti sono state Raccolte tra sabato e ieri dai cittadini di Mezzojuso (Palermo) che si sono recati presso il locale castello dove l’associazion

MEZZOJUSO : raccolta firma in piazza contro Giletti - 'Basta essere diffamati' (2) : (AdnKronos) - "Sono certo che saranno in tanti i cittadini di Mezzojuso ad andare a firmare - dice ancora il sindaco Giardina - I cittadini lamentano la diffamazione e come siamo stati trattati da una trasmissione televisiva che è tutto tranne giornalismo. Ma il problema è sorto dopo la trasmissione

MEZZOJUSO : raccolta firma in piazza contro Giletti - 'Basta essere diffamati' : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) Una raccolta di firme per "denunciare la trasmissione 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti" per "i servizi diffamatori contro il comune di Mezzojuso e i suoi cittadini". L'iniziativa è dell'associazione 'Governo del popolo' in collaborazione con un