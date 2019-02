Meteo | arriva il ribaltone di fine inverno | cosa dicono le ultime previsioni

Meteo - arriva l'alta pressione : e sale l'allarme smog e inquinamento : Meteo, arriva l'alta pressione: e sale l'allarme smog e inquinamento . 'Anticiclone delle Azzorre ha preso coraggio e giorno dopo giorno ha conquistato gran parte del nostro Paese portando una decisa ...

Meteo - il gelo arriva al sud : temperature sotto la media di 5 – 6 gradi : Mentre nelle regioni settentrionali il sole la farà da padrone fino a domenica al sud, soprattutto in Sicilia e Calabria, sarà molto freddo e sono attese nevicate anche a quote collinari.

Meteo - la settimana inizia col maltempo : pioggia al sud. E da venerdì arriva il freddo polare : Tornerà il sole a Nord mentre il maltempo si sposterà verso le regioni meridionali. Non sono previste nuove irruzioni di aria gelida o nevicate fino a bassa quota, ma da venerdì 8 lo scenario cambierà nuovamente.

Allerta Meteo - arriva lo Scirocco anche sul “cuscinetto freddo” del Nord/Ovest : scatta l’allarme GELICIDIO : scatta l’allarme GELICIDIO per il Nord/Ovest: lo scorrimento dello Scirocco che sta risalendo l’Italia facendo aumentare le temperature a tutte le quote, comprometterà la colonna d’aria del “cuscinetto freddo” che continua a determinare nevicate in pianura Padana al Nord/Ovest, tra Piemonte, Emilia e Lombardia, oltre che in Liguria fino a bassa quota. Nel corso del pomeriggio/sera, lo Scirocco raggiungerà anche il ...

Allerta Meteo Veneto : arriva la neve - la Regione apre la Sala Operativa : Da stanotte fino a domenica 3 febbraio sono previste forti nevicate sulle montagne venete. Il che è un bene per la stagione sciistica ma aumenta anche il fattore di rischio valanghe, già elevato a causa della caduta di migliaia di alberi in seguito all’ondata di maltempo dello scorso autunno. Per questo la Regione ha deciso di mantenere Operativa la Sala di coordinamento regionale in emergenza (Corem), per garantire un monitoraggio ...

Allerta Meteo Roma - dopo il freddo arriva lo scirocco : Febbraio inizierà con forte vento e piogge intense [DETTAGLI] : Allerta Meteo Roma – Il freddo che fino a stamattina ha caratterizzato il clima di Roma, con una temperatura minima di +2°C all’alba dopo una notte in cui la neve ha lambito la città imbiancando i Castelli Romani, è già un ricordo: splende il sole ed è una splendida giornata nella Capitale, dove la temperatura ha raggiunto i +12°C. Un nuovo peggioramento arriverà sin dal primo pomeriggio, ma stavolta senza freddo: arriva lo scirocco, ...

Meteo - a Torino venerdì arriva la neve : le previsioni : Meteo, a Torino venerdì arriva la neve: le previsioni Sul Piemonte arriva "Big Snow" una perturbazione che porterà forti nevicate in montagna e accumuli importanti anche in città Parole chiave:

Meteo Torino - arriva la neve venerdì : temperature instabili per tutto il weekend : Sul Piemonte arriva "Big Snow" una perturbazione che porterà forti nevicate in montagna e accumuli importanti anche in città

Allerta Meteo - arriva la Tempesta dei Giorni della Merla : forte maltempo e tanta neve - ecco l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo sul Mediterraneo centrale di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica, determinerà da domani, una fase di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali con nevicate anche a bassa quota ed un rinforzo della ventilazione sulle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo - arriva il gelo : imbiancato il Vesuvio : L'ondata di gelo invade l'Italia e porta la neve anche al Sud. Vesuvio imbiancato dalla cima fino alle quote più basse: ecco come si presenta, questa mattina, il vulcano più famoso al mondo a chi lo guarda da Napoli e dai comuni della provincia. Lo strato di neve, formatosi a causa delle piogge delle scorse ore, ricopre per intero la vetta fino a scendere giù. Al momento tra Napoli ...

Meteo - sono arrivati i giorni della merla : come sarà il tempo il 29 - il 30 e il 31 gennaio : Spesso caratterizzate da basse temperature, piogge e nevicate, le tre giornate (29, 30 e 31 gennaio) vengono definite come le più fredde dell'anno. Si tratta, va specificato, di una credenza popolare. Ma a vedere le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, quest'anno sarà proprio così...Continua a leggere