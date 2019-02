Mediaset | le mosse dei Berlusconi Il Biscione prepara le nozze Ue

affaritaliani

(Di martedì 19 febbraio 2019) C'è sempre meno Francia nel futuro dei: Mondadori ha ceduto i suoi asset a Realworld Media per 70 milioni (più 5 milioni di eventuale earn-out a fine 2020), mentre Fininvest sale al 44,16% del capitale (45,88% dei diritti di voto) die marca le distanze da Vivendi, socio non gradito al 28,8% (29,9% dei diritti). Se Marina può ora valutare una futura alleanza internazionale delle attività "core" nei libri, Piersilvio, chiusa l'avventura sfortunata diPremium (1 miliardo di perdite cumulate) può riallacciare il discorso con altri gruppi europei come la tedesca ProSibienSat.1 per dare vita a un polo della televisione generalista "free" di cui irisulterebbero l'azionista di riferimento con oltre un quarto del capitale post-aggregazione.Polo di cui farebbe parte anche...