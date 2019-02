Matteo Salvini | il retroscena | sale la tensione con il Movimento 5 stelle sull' autonomia

Matteo Salvini - l'avvertimento a una nave Ong tedesca : 'Se pensano di venire in Italia - cambino idea' : Nel giorno del voto sul caso Diciotti della giunta per le autorizzazioni del Senato, Matteo Salvini rilancia un nuovo avvertimento nei confronti di una nave Ong, stavolta un'imbarcazione tedesca ...

Matteo Salvini sarà processato per vilipendio a Torino : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sarà processato a Torino prima dell'estate. Il vicepremier è accusato di vilipendio all'ordine giudiziario per aver pronunciato, nel febbraio 2016 durante un comizio a Collegno, frasi offensive contro la magistratura italiana. Il pm titolare dell'inchiesta, Emilio Gatti, ha ottenuto dal tribunale una data per l'udienza preliminare, che si terrà appunto prima dell'estate. L'iniziativa ...

Luigi Gaetti - sottosegretario all'Interno - ha votato contro Matteo Salvini : Il sottosegretario all'Interno, il grillino Luigi Gaetti, ha votato contro Matteo Salvini. "Io ho votato per l'autorizzazione contro Salvini - afferma -. Anche perché su questi temi penso ci fosse un'idea precisa: nessun cittadino dovrebbe sottrarsi alla legge e io la penso di questo modo".Gaetti aggiunge: "Io ho alcuni provvedimenti giudiziari in causa civile per la mia attività parlamentare e andrò a difendermi nei ...

Matteo Salvini e l’arresto dei genitori di Renzi : “Quando tirano in ballo le famiglie mi arrabbio” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si pronuncia sulla notizia degli arresti domiciliari nei confronti dei genitori dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, prendendo una posizione comune con il senatore del Pd: "Le battaglie politiche le voglio vincere senza aiutino e quando tirano in ballo le famiglie io mi incazzo".Continua a leggere

Alghero - l’elettore sardo a Salvini : “Matteo - due parole su Bossi!”. Ma il ministro lascia il palco e se ne va : “Matteo, due parole su Bossi, poverino!”. Matteo Salvini, ad Alghero per il tour elettorale in vista delle Regionali in Sardegna, ha appena concluso l’intervento dal palco. Un simpatizzante della Lega, ai piedi del palco, gli urla due volte di dire qualcosa sul fondatore del Carroccio, Umberto Bossi, che lo scorso 14 febbraio è stato ricoverato con urgenza per un malore. L'articolo Alghero, l’elettore sardo a Salvini: ...

Caso Diciotti - oggi il voto al Senato : M5s pronto a salvare dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si riunirà alle 13:30 per decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso Diciotti. Ieri gli iscritti del Movimento 5 Stelle si sono espressi online decidendo di negare il processo al vicepresidente del Consiglio. Ecco i numeri in Giunta e come si svolgerà la votazione.Continua a leggere

Diciotti - Matteo Salvini e l'sms a Conte e Di Maio : "Grazie - ora vediamo in Parlamento" : Si dice tranquillo Matteo Salvini subito dopo essere stato informato dell'esito del voto del Movimento 5 stelle sull'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti: "Ringrazio il M5s per la fiducia, poi non sono qua a stappare spumante né mi sarei depresso se fosse stato il contrario... Ero tranqui

Arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi per bancarotta. La base grillina dice no a processo a Salvini : Sono finiti agli Arresti domiciliari i genitori dell'ex-premier ed ex-segretario Pd Matteo Renzi. Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli sono accusati di bacarotta fraudolenta ed emisisone di false ...

Diciotti - gli iscritti del M5s salvano Matteo Salvini : no al processo del Tribunale dei ministri : Vince il no al processo per Matteo Salvini dalla votazione sulla piattaforma Rousseau del Movimento Cinque Stelle. Secondo il 59% dei grillini iscritti al sistema di voto pentastellato, i senatori della giunta per le autorizzazioni a procedere dovrebbero respingere la richiesta del Tribunale dei min

Caso Diciotti - i risultati della votazione su Rousseau : M5S salva Matteo Salvini : Gli iscritti M5S hanno salvato Matteo Salvini. Contro l'autorizzazione a procedere per il vicepremier della Lega ha votato il 59% dei votanti su Rousseau.Hanno votato in 52mila: 31mila contro l'autorizzazione a procedere per Salvini, 21mila a favore."Relativamente alla risposta: 'Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere' hanno votato 30.948 (59,05%)", Si legge ...

I risultati del voto M5s di Rousseau su Matteo Salvini e il caso Diciotti : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso: i rappresentanti pentastellati in Parlamento dovranno votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti. La votazione sulla piattaforma Rousseau ha visto prevalere, con il 59%, coloro i quali non vogliono autorizzare il processo, votando sì nella consultazione online.Continua a leggere