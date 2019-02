Matteo Salvini a Di Martedì spiazza Giovanni Floris | ' Mi dica | secondo lei io sono in

Diciotti - Matteo Salvini : “Non sono un sequestratore - meriterei una medaglia” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini a 'Di martedì' sulla La7, ha risposto alle domande di Giovanni Floris sul caso Diciotti e sul voto della Giunta per le immunità del Senato: "sono un sequestratore di persone? No voglio, limitare l'immigrazione clandestina"Continua a leggere

Matteo Salvini si prende metà dei grillini : La conferma è arrivata dal web. metà movimento grillino alle prossime elezioni voterà Lega. Matteo Salvini quindi in un colpo

Matteo Salvini - il ricatto M5s dopo il voto sul caso Diciotti : cosa vogliono far saltare : ... dopo l'annuncio della ministra per gli Affari regionali Erika Stefani dell'accordo raggiunto tra ministero dell'Economia e Regione Veneto . Un annuncio che ha provocato reazioni scomposte da parte ...

Autonomia - i vescovi contro la Lega e Matteo Salvini : come boicottano il Nord : Dopo i fanti, entrano i campo i santi, a cercare di fermare l' iter per l' autonoma di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il Messaggero, quotidiano romano che da settimane conduce una campagna stampa contro il decentramento dei poteri, ha intervistato ieri il presidente della Commissione della Con

Roberto Saviano sbugiardato dal capo della Polizia Franco Gabrielli : "Matteo Salvini in divisa? Nessun reato" : Un clamoroso schiaffo a Roberto Saviano. Arriva direttamente da Franco Gabrielli, il capo della Polizia, che si è espresso a margine dell'inaugurazione di una sala conferenze a Genova dedicata al commissario Antonio Esposito. Gabrielli è stato incalzato dai giornalisti, che gli chiedevano se Matteo

Diciotti - Matteo Salvini : “Avrei accettato qualsiasi giudizio. Siamo una squadra” : Il vicepremier Matteo Salvini ha commentato così il voto della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, che ha negato a maggioranza l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti: "Siamo una squadra. Al governo c'è una squadra, non ci sono dei singoli, quindi ringrazio per la fiducia alla squadra"Continua a leggere

Niente manovra correttiva per Matteo Salvini : "Lo escludo categoricamente" : Matteo Salvini è su un palchetto allestito nel mercato del pesce di Alghero quando vengono pubblicati i dati Istat che sanciscono un peggioramento della produzione industriale italiana del 7,3% nel mese di dicembre, la cifra più bassa dal novembre 2009. Lo spread schizza a 274 punti base e nonostante da giorni circolino voci sulla necessità di una manovra correttiva, non esclusa neanche dal sottosegretario Giancarlo ...

Matteo Salvini. Grillini votano compatti in giunta per le immunità : Nessuna defezione tra i Grillini. La giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere

Matteo Salvini rischia il processo a Torino in estate : La procura del capoluogo piemontese ha chiesto e ottenuto dal tribunale l’individuazione di una data per celebrare l’eventuale processo a

Diciotti - la Giunta vota contro il processo a Matteo Salvini. Il Pd insulta Maurizio Gasparri : Tutto come previsto. Tutto come "ratificato" dal discusso voto grillino sulla piattaforma Rousseau: la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha votato a favore della proposta di Maurizio Gasparri, ossia negare l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti

Caso Diciotti - la Giunta per le immunità del Senato salva dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità parlamentari del Senato vota contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso della nave Diciotti. Contro l'autorizzazione a procedere hanno votato Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle dopo il voto online degli iscritti.Continua a leggere

Matteo Salvini rischia il processo per vilipendio all’ordine giudiziario : Il ministro dell'Interno rischia di andare a processo: non per il caso della nave Diciotti (su cui dovrebbe essere 'salvato' dal Senato) ma per un'altra indagine a suo carico per vilipendio all'ordine giudiziario. La procura di Torino ha chiesto e ottenuto l'individuazione di una data per celebrare l'eventuale processo prima dell'estate.Continua a leggere

Matteo Salvini verso il processo per "vilipendio alla magistratura" : toghe scatenate contro di lui : Per il reato di vilipendio all'ordine giudiziario Matteo Salvini rischia di andare a processo entro l'estate. La Procura di Torino ha infatti chiesto e ottenuto dal tribunale l'individuazione di una data per celebrare l'eventuale processo. E' quanto si apprende fonti di Palazzo di giustizia. L'inizi

Matteo Salvini verso il processo per 'vilipendio alla magistratura' : toghe scatenate contro di lui : Per il reato di vilipendio all'ordine giudiziario Matteo Salvini rischia di andare a processo entro l'estate. La Procura di Torino ha infatti chiesto e ottenuto dal tribunale l'individuazione di una ...