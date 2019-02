Matchless London | sui monopattini elettrici per le vie di Milano

vanityfair

(Di martedì 19 febbraio 2019) La settimana della moda milanese ha ufficialmente alzato il sipario. La città si dice pronta ad accogliere il vortice di sfilate, eventi e iniziative in programma, tra cui quella firmataIl brand inglese, per celebrare i 120 anni dalla sua fondazione, proprio in questi giorni di passerelle darà il via a una street experience che coinvolgerà alcune delle più importante vie della moda. I modelli, infatti, si aggireranno per la città indossando i capi della nuova collezione del marchio a bordo di, in una formula co-ed. Un’iniziativa che oltre a farsi promotore di un sistema di trasporto dall’energia pulita, riflette lo spirito della collezione, fatta di capi componibili realizzati con materiali green e pensati per una urban mobility smart.Ilstreet show si svolgerà in due tappe: martedì 19 febbraio in Piazza San Carlo, alle 16.00 e ...