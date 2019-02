agi

: Martina #Navratilova e la disputa sui #transgender nello #sport, spiegata - Agenzia_Italia : Martina #Navratilova e la disputa sui #transgender nello #sport, spiegata - blogLinkes : Martina Navratilova e la disputa sui transgender nello sport, spiegata -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Il dito di Martina Navratilova indica la luna quando dice: "È sicuramente ingiusto per le donne che devono competere contro persone che, biologicamente, sono ancora uomini. Non basta definirsi donna per competere con le donne. Devono esserci dei criteri, se hai un pene non puoi competere con le donne. La via scelta dalla maggior parte delle Federazioniive non risolve il problema. Così è una vera e propria truffa che ha consentito a centinaia di atleti che hanno cambiato genere, di vincere quello che non avrebbero mai potuto ottenere in campo maschile, specialmente negliin cui è richiesta potenza".La “luna” è Caster Semenya, la 28enne sudafricana bi-olimpionica degli 800 piani (2012 e 2016) e tre volte campionessa mondiale della specialità dal 2009 al 2017, che rappresenta una spina nel fianco del Cio, il Comitato Internazionale Olimpico e ha presentato un nuovo ...