Marco Vannini | per Ciontoli la priorità era il suo lavoro | il caso a ' Chi l' ha visto?'

Ecco cosa è successo a Martina Ciontoli. Marco Vannini - l’ultima notizia sulla fidanzata : Non conoscerà quale sarà il suo destino professionale prima della sentenza di Cassazione Martina Ciontoli, condannata in appello a 3 anni per l’uccisione del fidanzato Marco Vannini. Il giornale Nurse Times ha lanciato una petizione per chiedere la cancellazione del nome di Martina Ciontoli dall’albo degli infermieri. “Martina – si legge nella petizione – allora studentessa del corso di infermieristica, va radiata perché non ...

Marco Vannini - il mistero della petizione che chiede soldi : Chi l'ha Visto? svela il motivo : Persone di tutto il mondo possono fare una richiesta o dare un contributo per metterla in risalto e il sito può guadagnare dalla vendita dei dati dei firmatari. Ci sono almeno cinque petizioni che ...

Omicidio Vannini - l'appello della madre a NewsMediaset : "Giustizia per Marco" : "La vita di mio figlio non vale cinque anni di carcere. Se la Cassazione non ribalta tutto ricorreremo alla Corte europea per i diritti dell'uomo"

Marco Vannini/ Video - mamma Marina : 'Credo che alla fine sarò io a dover risarcire i Ciontoli' - Quarto Grado - : Marco Vannini, lo strazio di mamma Marina dopo la sentenza in Appello con pena ridotta per Antonio Ciontoli: Video. Donna contro la decisione dei giudici.

Marco Vannini - parlano gli avvocati di Ciontoli : "Urlare 'vergogna'? Si va oltre il confronto civile" : Dopo la sentenza d'appello, gli avvocati della famiglia Ciontoli sono stati intervistati da "Quarto Grado": "Omicidio...

"Giustizia per Marco Vannini" - migliaia di firme. E Ciontoli non sarà reintegrato in Marina : Tantissime le firme raccolte su Change.org per la petizione in cui si chiede che il caso di Marco Vannini venga riesaminato...

Marco Vannini - il ministro Trenta : “Con me Ciontoli non rientrerà nelle forze armate” : Fa discutere il caso di Marco Vannini, il ragazzo 21enne di Ladispoli morto ucciso da un colpo di pistola partito dalle mani di Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata condannato in appello a cinque anni. Una sentenza che è arrivata come un macigno per i familiari di Marco e che la mamma, Marina Conte, si rifiuta di accettare. Il reato è stato infatti derubricato da omicidio volontario a omicidio colposo e a Ciontoli sono stati inflitti ...

'Giustizia per Marco Vannini' - oltre 160mila firme : Sono oltre 160mila le firme raccolte su Change.org per la petizione in cui si chiede che il caso di Marco Vannini venga riesaminato e ai colpevoli data la giusta punizione. Il web ha reagito subito ...

La mamma di Marco Vannini : 'L'hanno ucciso due volte' : di Emanuele Rossi 'Mio figlio me l'hanno ammazzato un'altra volta'. Non si dà pace Marina Conte, madre di Marco Vannini. E anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini critica i giudici per il ...

Marco Vannini - il dolore di mamma Marina : “Sto malissimo - ma vado avanti per lui” : ”Mio figlio me l’hanno ammazzato un’altra volta”. Non si dà pace Marina Conte, madre di Marco Vannini. Cinque anni per la vita di suo figlio. La sentenza d’appello nel processo per l’omicidio del ragazzo ucciso a casa della sua fidanzata, a Ladispoli, il 17 maggio 2015 fa discutere e ieri sera la famiglia Vannini è stata ospite di ‘Chi l’ha visto?’ per urlare tutto il dolore e il rammarico per una ...

Marco Vannini - l'avvocato di Ciontoli a Chi l'ha Visto : «Una vittoria del diritto». La mamma : «Io non mollo» : Cinque anni per la vita di Marco Vannini. Fa discutere la sentenza d'appello nel processo per l'omicidio del ragazzo ucciso a casa della sua fidanzata, a Ladispoli, il 17 maggio...

Marco Vannini - la nuova sentenza : 5 anni per Antonio Ciontoli - 3 al resto della famiglia : Soltanto ieri, 29 gennaio 2019, i giudici della Corte d’Appello d’assise hanno pronunciato la sentenza tanto attesa dai genitori di Marco Vannini, che ha perso la vita per un colpo di pistola la notte del 17 maggio 2015 nella casa dei Ciontoli, famiglia della sua ragazza Martina. Da quel giorno di circa quattro anni fa, la famiglia del ragazzo aspetta che sia fatta giustizia per una morte ingiusta, probabilmente celata da molti segreti, i quali ...