calcioweb.eu

: #Marcelo chiede la cessione: #Juventus alla finestra - CalcioWeb : #Marcelo chiede la cessione: #Juventus alla finestra - ilbianconerocom : #Marcelo chiede la cessione al #RealMadrid! #Juve al lavoro: la situazione -

(Di martedì 19 febbraio 2019) E’ giunta ai titoli di coda l’esperienza con la maglia del Real Madrid per il terzino, secondo la spagnola ‘Cadena Cope’, il brasiliano avrebbe avuto un incontro, ieri a Valdebebas, con il direttore generale del club, Jose’ Angel Sanchez ed avrebbe chiesto la. Secondo quanto riportato dall’emittente, l’incontro sarebbe durato circa un’ora e l’addio sembra ormai inevitabile. Cristiano Ronaldo, suo primo sponsor per portarlo in bianconero spinge per un trasferimento. Sull’argomento, lo stesso brasiliano in un’intervista a ‘Esporte Interactivo’ aveva dichiarato che “lae’ una grande squadra, ma ho un contratto con il Real Madrid”.L'articololaCalcioWeb.