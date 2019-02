M5S al voto | il grillino contro | Mutazione genetica inaccettabile

Diciotti - dopo il sì all’immunità degli iscritti M5S oggi il voto per Salvini : ecco su quanti senatori può contare : dopo settimane di tensioni, polemiche e superato il voto online degli iscritti M5s, oggi la giunta per le Immunità di Palazzo Madama vota sulla concessione dell’immunità a Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. La convocazione è nell’Aula di Sant’Ivo alla Sapienza per le 13.30. Il governo si presenta al giorno del giudizio, almeno sulla carta, compatto: la base 5 stelle ha votato in maggioranza per il no al processo ...

