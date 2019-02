Luca Toni testimonial dei campioni del Primo Tricolore 2019 FOTO ...

Piero De Luca : 'Aeroporto di Salerno infrastruttura strategica. Toninelli si svegli' : «L'Aeroporto Salerno Costa-D'Amalfi è un'infrastruttura determinante e strategica per il lavoro e l'economia del nostro territorio. Sono passati troppi mesi e " nonostante le numerose sollecitazioni e le mie due interrogazioni parlamentari " il Governo non ha ancora firmato il Decreto per la ...

De Luca : “Grillini ci mettono 10 anni per capire cose acquisite da un bimbo. Toninelli? Diamogli un insegnante di sostegno” : “Stiamo assistendo alla negazione di tutto quello che è stato detto per dieci anni dal gruppo dirigente M5s. Stanno dicendo esattamente il contrario di tutto”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo appuntamento televisivo del venerdì, su Lira Tv. Il politico del Pd, che non risparmia neppure Matteo Salvini (“è molto proiettato ai migranti, alle navi, alla Polonia, ai sovranisti, alle ...

M5s - De Luca : “M5S sta negando tutto quello che dice da 10 anni”. E a Toninelli : “Ha bisogno di insegnante sostegno?” : “Stiamo assistendo alla negazione di tutto quello che è stato detto per dieci anni dal gruppo dirigente M5S, stanno dicendo il contrario di tutto”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a LiraTv. De Luca ribadisce “il massimo rispetto per gli italiani che hanno il diritto di votare come gli pare” ma chiede di “valutare la realtà rispetto alle parole dette”. Da qui elenca i diversi casi. ...

Freccero : «Luca e Paolo faranno Toninelli a Quelli che il calcio - nessuna epurazione» : 'Ho chiesto a Luca e Paolo di fare la parodia di Toninelli in diretta a 'Quelli che il calcio''. Lo annuncia Carlo Freccero interpellato dall'AdnKronos. 'Questo dimostra - aggiunge il direttore di ...

Freccero risponde alle accuse di epurazione : "Luca e Paolo faranno Toninelli a Quelli che il calcio" : Tiene ancora banco il caso Freccero esploso dopo l'incontro stampa avvenuto giovedì 3 gennaio. La chiusura di Quelli che...dopo il Tg condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu lascia i suoi strasichi a partire dal commento dei due conduttori, sorpresi dalla mossa del neo direttore di Rai 2 pronto ad allungare il Tg2 con un supplemento informativo in onda sino al programma di prime time.La decisione ha suscitato diverse critiche in ...

Lo strano caso di Luca e Paolo Il falso Toninelli è un successo ma la Rai oscura il programma : E poi si è addentrato in un elogio di Di Battista, del quale apprezza 'la sostanziale verginità, la sua adolescenza politica'. In realtà, potrebbe anche non essere un complimento, ma poco importa. '...

Il Pd contro Freccero : «Luca e Paolo cacciati dalla Rai per la gag su Toninelli» : Il Pd contro Carlo Freccero. Tutti i dem e in particolare due. Il senatore Salvatore Margiotta, mastino della Commissione di Vigilanza Rai, va all'attacco: "Il direttore di Rai2 si...

