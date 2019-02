Lombardia : ok Consiglio a legge che salvaguarda botteghe storiche (2) : (AdnKronos) - La legge è stata commentata favorevolmente da parte di tutti i gruppi. Per Samuele Astuti del Pd, "è importante avere inserito nella legge, che può disporre di importanti finanziamenti per la sua attuazione, non solo la tutela delle botteghe storiche ma anche delle realtà artigiane", m

Lombardia : Consiglio Regione - nessuna violazione corsi obbligatori sicurezza (2) : (AdnKronos) - Per quanto attiene invece gli obblighi legati alla visita medica preventiva in sede di assunzione, l’amministrazione del Consiglio regionale evidenzia che dall’inizio della legislatura al 31 dicembre 2018 sono stati stipulati 190 contratti per segreterie politiche, di cui 74 nel mese d

Lombardia : Consiglio Regione - nessuna violazione corsi obbligatori sicurezza : Milano, 18 feb. (AdnKronos) - nessuna violazione in merito ai corsi obbligatori per la sicurezza in Consiglio regionale della Lombardia e nessuna omissione relativa all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81, che ha reso obbligatoria per legge la formazione in materia di salute

Caccia : Fermi (Consiglio Lombardia) - 'governo intervenga su cinghiali' : Milano, 11 feb. (AdnKronos) - “Come noto, sottoscrivo l’appello del Comitato intercomunale anticinghiali: bisogna modificare subito l’articolo 19 delle legge nazionale sulla Caccia, e rivolgo anch’io un appello urgente a tutti i nostri parlamentari e al ministro delle Politiche agricole perché recep

Lombardia : Consiglio - mozioni approvate nella seduta pomeridiana (2) : (AdnKronos) - Nello specifico, la mozione presentata impegna la Giunta a sviluppare la messa a punto dei Protocolli diagnostico terapeutici assistenziali dedicati al tema; a favorire l’accesso presso i centri della rete regionale per la Procreazione Medicalmente Assistita ai pazienti oncologici che

Lombardia : Consiglio - mozioni approvate nella seduta pomeridiana (3) : (AdnKronos) - Via libera infine, sempre all’unanimità, alla mozione presentata da Michele Usuelli (+Europa) che invita la Giunta a finanziare la realizzazione e la gestione di centri dedicati alla tutela della salute sessuale (checkpoint) a partire dalle città capoluogo, coinvolgendo le realtà assoc

Lombardia : Consiglio - mozioni approvate nella seduta pomeridiana : Milano, 5 feb. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale lombardo, presieduto da Alessandro Fermi, ha approvato altre quattro mozioni su tematiche sanitarie e ambientali, dopo le prime due, approvate in apertura della seduta pomeridiana, che introducono nuove misure di contenimento contro l’invasione dei

Lombardia : Consiglio convocato martedì - l'ordine del giorno : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha convocato il Consiglio regionale per martedì 5 febbraio (ore 10-19). All’ordine del giorno le risoluzioni che riguardano l’emergenza incendi boschivi (relatori Gigliola Spelzini-FI e Giacomo Cosentino-Lista Fontan

Zamberletti : domani minuto silenzio a Consiglio Regione Lombardia : Milano, 28 gen. (AdnKronos) - In apertura dei lavori della seduta di Consiglio regionale della Lombardia di domani il presidente Alessandro Fermi terrà un breve intervento commemorativo del senatore Giuseppe Zamberletti, venuto a mancare sabato 26 gennaio. L'aula osserverà quindi un minuto di silenz

Lombardia : martedì in Consiglio bandiera Regione e fusione Comuni (2) : (AdnKronos) - All’ordine del giorno della stessa seduta di Consiglio regionale è iscritto anche il progetto di legge e la relativa proposta di atto amministrativo che istituiscono il nuovo Comune di Vermezzo con Zelo, a seguito della fusione dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, nella Città metro

Lombardia : martedì in Consiglio bandiera Regione e fusione Comuni : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Il progetto di legge che istituisce e adotta la bandiera e la fascia di Regione Lombardia, introducendo su proposta dell’Ufficio di Presidenza anche i distintivi istituzionali, sarà uno dei punti all’ordine del giorno della seduta di Consiglio regionale convocata dal Pr

Spese pazze Lombardia - avvocato chiede rinvio in attesa nuova legge ma corte entra in camera di consiglio : Un rinvio in attesa che la nuova legge anticorruzione – denominata Spazzacorrotti – che ha introdotto quello che è stato battezzato ilcomma salva Rixi, è stata chiesta dalle difese degli imputati nel processo sulle Spese dei consiglieri della Regione Lombardia. Alla sbarra ci sono 57 tra ex assessori ed ex consiglieri regionali imputati per peculato, eccetto uno che risponde di truffa. Il 28 aprile del 2015 erano stati condannati tre ...

Lombardia : Consiglio Regione - +50% budget Comitato Controllo e Valutazione (2) : (AdnKronos) - Le maggiori risorse saranno destinate a incrementare le iniziative di Valutazione delle politiche regionali per verificarne i risultati e gli effetti per i cittadini lombardi. Saranno anche in parte destinate a incentivare l’interesse di giovani studenti e ricercatori verso la valutazi

Lombardia : Consiglio Regione - +50% budget Comitato Controllo e Valutazione : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Cresce del 50% il budget per valutare le politiche regionali a disposizione del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, l’organismo del Consiglio regionale della Lombardia che ha funzioni di Controllo sull'attuazione delle leggi e di Valutazione degli effetti de