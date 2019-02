ildubbio.news

: Lombardia: Confcommercio legge negozi storici riconosce valore imprese - #Lombardia: #Confcommercio #legge - zazoomnews : Lombardia: Confcommercio legge negozi storici riconosce valore imprese - #Lombardia: #Confcommercio #legge - TV7Benevento : Lombardia: Confcommercio, 'legge negozi storici riconosce valore imprese'... - mele_nando : #BANDO IMPRESA ECO- SOSTENIBILE E SICURA - IES LOMBARDIA - 50% A FONDO PERDUTO #commercio #sicurezza #artigianato… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Per la prima volta, infatti, siin Italia il ruolo deiper l'economia di una regione e per la comunità locale. In particolare, si guarda al futuro sostenendoche sono ...