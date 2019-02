Locazione e risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione

Locazione ad uso commerciale e risoluzione per grave inadempimento : Cassazione 12.2.2019 n. 3966 Per la Locazione per uso diverso dall'abitazione opera il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento stabilito dall'art. 1455 cc, nulla impedisce che il mancato pagamento del canone, pur in contrasto con l'obbligazione principale del conduttore, possa, per il concorso di determinate circostanze, essere valutato ex art. 1455 cc, come un inadempimento di scarsa importanza e non idoneo a provocare la ...