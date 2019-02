Liverpool | van Dijk dona a nome dell' Uefa 100 mila euro alla Croce Rossa

Liverpool - van Dijk dona 100.000 euro a Croce Rossa : Virgil van Dijk si sta dimostrando un ottimo calciatore ma il difensore del Liverpool è un campione anche fuori dal campo. Il calciatore a nome dell’Uefa donerà un assegno di 100mila euro al Comitato Internazionale della Croce Rossa, l’obiettivo è riunire le famiglie separate dai conflitti armati e da altre situazioni di violenza. Nel dettaglio il calciatore riceverà l’assegno prima della gara di Champions League, in ...

Liverpool-Bayern Monaco probabili formazioni - Champions League : Klopp senza Van Djik - assenze di peso anche tra i tedeschi : Si giocherà questa sera alle ore 21.00 presso lo stadio di Anfield il più atteso e spettacolare degli ottavi di finale in programma per la Champions League 2018-2019 di calcio. Liverpool e Bayern Monaco si sfideranno nella partita di andata sotto la direzione dell’arbitro italiano Gianluca Rocchi. Le due formazioni si avvicinano all’incontro con diverse assenze e cercheranno in tutti i modi di ottenere un buon risultato in vista ...

Secondo il CEO del Liverpool Peter Moore - i videogiochi come Fortnite contribuiscono ad allontanare i giovani dal mondo del calcio : Secondo il CEO del Liverpool Peter Moore, i giovani stanno pian piano abbandonando il mondo del calcio per dedicarsi ad altro, tra cui i videogiochi, per questo motivo l'industria calcistica deve adottare nuove tecnologie per tenere alto l'interesse.come riporta SportsPro, Moore ha in passato lavorato per Sega of America ed EA Sports, ed in una recente intervista ha espresso la sua preoccupazione per quanto riguarda il rapporto tra i più giovani ...

Liverpool - nessuno come Hoever : il difensore olandese è il più giovane esordiente nella storia dei Reds in FA Cup : Ha 16 anni e 354 giorni e dalla serata di lunedì 7 gennaio è il più giovane calciatore ad aver fatto il proprio esordio con la maglia del Liverpool in FA Cup. Una partita sola con i Reds, ma già un ...

Van Gaal critica il City di Guardiola : 'Difendono male - per questo il Liverpool conquisterà la Premier League' : Noto tifoso dei Reds di Klopp, l'ex tecnico del Manchester United Louis Van Gaal , ha rivelato che la sua favorita per il titolo di Premier League è proprio il Liverpool. La vittoria del Manchester ...

Lotta dura e capolavoro tattico di Guardiola. Ma il Liverpool è ancora davanti : Aguero e Sané piegano la capolista: il City vince 2-1. Partita vibrante e grande spettacolo. In mezzo il gol di Firmino, che aveva illuso i Reds di Stefano Ravaglia E’ giovedì, giorno anomalo, ma la Premier è andata in scena in infrasettimanale, prima del turno di FA Cup della Befana. Una vittoria nelle ultime undici per il City contro il Liverpool, e ancora una volta, come nel 2014, la sfida per il trono inglese è ancora tra ...

LIVE Manchester City-Liverpool - Premier League in DIRETTA : 2-1 - Sané regala un nuovo vantaggio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester City-LIVErpool, match valido per la 21^ giornata della Premier League 2019 di calcio. Il campionato inglese è arrivato a una vera e propria svolta, lo scontro diretto di questa sera sarà determinante: i Reds guidano la classifica con sei punti di vantaggio sul Tottenham (che ha già giocato) e sette sul City. Gli ospiti vanno a caccia del successo grazie al quale rafforzerebbero il primo posto ...

Calciomercato Lazio - trattativa per il giovane Adekanye del Liverpool : L'occhio di Tare ha puntato anche Anfield Road. Sempre allo stesso modo, low profil, ma al tempo stesso sempre vincente: la Lazio sta provando a chiudere l'affare per Bobby Adekanye, esterno d'attacco ...

Liverpool-Newcastle - Benitez : 'Salvezza? Sarà un miracolo arrivare davanti ad altre tre' : Dici Liverpool e pensi a Rafa Benitez , è inevitabile: sei anni ai Reds, dal 2006 al 2010,, una Champions League, una FA Cup, una Supercoppa Europea e un Community Shield. Moltissimi talenti lanciati ...

Wolverhampton Liverpool - gol di van Dijk : statistiche da top player per il difensore olandese : ... ma a suon di prestazioni ben oltre la sufficienza ha fatto ricredere tutti i suoi detrattori, tanto che adesso, Oltremanica, viene considerato il miglior difensore al mondo . Giudizio esagerato? A ...

Premier League - Wolverhampton-Liverpool 0-2 : Salah e Van Dijk per provare la fuga : TORINO - Un'altra vittoria, imbattibilità comservata e prove di fuga sul City : il Liverpool , dopo essersi qualificato agli ottavi di Champions League a spese del Napoli , continua a fare la voce ...

Liverpool Napoli 1-0 - Ancelotti amaro : “Col Var Van Dijk espulso” : Liverpool Napoli 1-0, RECRIMINAZIONI DA VAR- L’eliminazione dalla Champions League in casa Napoli ancora brucia, e non potrebbe essere altrimenti. Un gol, questo ha fatto la differenza tra la qualificazione e l’uscita dalla competizione: un gol sarebbe bastato, in qualunque modo la si veda. Una rete, da evitare, contro la Stella Rossa in casa, una […] L'articolo Liverpool Napoli 1-0, Ancelotti amaro: “Col Var Van Dijk espulso” proviene da ...

Liverpool-Napoli - la moviola Gazzetta : Van Dijk “salvato” dal pallone : Il fallo su Mertens Ci sono state delle polemiche per il fallo di Van Dijk su Mertens, nel primo tempo. Solo cartellino giallo per un’entrata durissima del difensore centrale olandese. La Gazzetta dello Sport prova a interpretare la decisione di Skomina nella sua moviola. Leggiamo: «Al 13’ del primo tempo, intervento pericoloso in scivolata con piede a martello su Mertens da parte di Van Dijk, che prende il pallone e poi sullo slancio la ...

Champions League - Napoli e Inter fuori : agli ottavi vanno Liverpool e Tottenham : Eliminate e retroscesse in Europa League. Serata amara per le due italiane che si giocavano il passaggio del turno in Champions: all’Inter non basta il pareggio con il Psv, perché in contemporanea il Tottenham fa uno a uno con il Barcellona. Bastava un pareggio al Napoli, che invece perde per uno a zero col Liverpool e si fa superare dal Psg, vincitore contro la Stella Rossa. Nonostante a 90 minuti dalla fine fossero i partenopei ad essere ...