Lione-Barcellona oggi | Champions League | orario d’inizio | tv e streaming

(Di martedì 19 febbraio 2019) Torna l’appuntamento con la massima competizione continentale per club: seconda settimana dedicata agli ottavi di finale d’andata per quanto riguarda la UEFAin campo in terra transalpinaper una sfida che ha già la sua favorita, ma che promette comunque spettacolo e grande equilibrio. I padroni di casa francesi infatti vogliono difendere il fattore campo, come accaduto nella fase a gironi contro un avversario sulla carta pericolosissimo del calibro del Manchester City. Ovviamente c’è attesa per vedere in scena il più forte giocatore al mondo:l Messi. Andiamo a scoprire il programma e il palinsesto TV della sfida.2019 Ottavi di finaleMartedì 19 febbraioOre 21.00Diretta TV su Sky Sport, direttasu SkyGoFoto: Christian Bertrand / Shutterstock.com