Lindsey Vonn sexy sul red carpet | foto

Laureus Awards 2019 : Novak Djokovic sportivo dell’anno - Simone Biles festeggia al femminile. Premiata anche Lindsey Vonn : A Montecarlo sono stati assegnati questa sera i Laureus World Sports Awards 2019, considerati come gli oscar dello sport. Il premio di sportivo dell’anno è andato a Novak Djokovic, che ha sconfitto la concorrenza di Kylian Mbappe, Eliud Kipchoge e LeBron James. Il tennista serbo è stato assoluto protagonista della scorsa stagione vincendo Wimbledon e gli US Open e ottiene così per la quarta volta in carriera questo riconoscimento. In ambito ...

Ritiro Lindsey Vonn – L’omaggio di Federer fa impazzire la sciatrice : “ti ho seguita - sono orgoglioso di te” [VIDEO] : Grande sorpresa per Lindsey Vonn dopo l’ultima gara della carriera: la sciatrice riceve un dolce messaggio di congratulazioni da Roger Federer Domenica Lindsey Vonn ha corso l’ultima gara della sua carriera. La sciatrice americana si è tolta la soddisfazione di chiudere in bellezza con la medaglia di bronzo nella discesa libera ai Mondiali di Are, scrivendo l’ultimo capitolo della sua straordinaria e vincente avventura. ...

L’ultima di Lindsey Vonn - tra rischi - dolori e futuro : “Goggia e Shiffrin possono far crescere questo sport!” : A tutta Lindsey Vonn: la campionessa statunitense di sci pronta ad una nuova vita senza gare di sci: le sensazioni dopo l’ultimo bronzo mondiale Lindsey Vonn ha avuto la sua ultima gioia, ieri, ai Mondiali di sci alpino di Are 2019. L’immensa campionessa statunitense, che dopo Cortina aveva annunciato il ritiro dalle gare, ma solo dopo aver partecipato alla sua ultima rassegna iridata, ha conquistato ieri il suo ultimo bronzo ...

Ritiro Lindsey Vonn - l'omaggio della Fiorentina : 'sei incredibile - ti aspettiamo al Franchi' [FOTO] : Tanti gli omaggi dal mondo dello sport, fra i quali anche quelli provenienti dal calcio. Particolare quello della Fiorentina che con un tweet ha voluto celebrare la sciatrice, che in passato si è ...

Ritiro Lindsey Vonn - l’omaggio della Fiorentina : “sei incredibile - ti aspettiamo al Franchi” [FOTO] : Bronzo nella discesa libera mondiale e Ritiro in grande stile per Lindsey Vonn. La sciatrice americana riceve l’omaggio della Fiorentina, sua squadra del cuore, che la invita al Franchi per un incontro speciale Nella gioranta di ieri, Lindsey Vonn ha chiuso la sua straordinaria carriera nel miglior modo possibile. La sciatrice americana ha gareggiato per l’ultima volta, conquistando una medaglia di bronzo nella discesa libera ...

Mondiali sci 2019 : tutte le immagini dell'ultima gara di Lindsey Vonn : La campionessa statunitense ha conquistato la medaglia di bronzo in discesa libera nell'ultima gara della sua straordinaria carriera impreziosita da tre medaglie olimpiche , un oro e due bronzi, , ...

Sci alpino - Lindsey Vonn e l’addio di una fuoriclasse leggendaria : 15 anni di successi e di mitiche magie : Oggi il Circo Bianco è un po’ più povero, lo sci alpino saluta mestamente la Campionessa più grande degli ultimi 15 anni, gli appassionati devono dare l’addio all’icona indiscussa di questo sport che in tre lustri ha contribuito a portare la sua disciplina in una dimensione. Lindsey Vonn appende gli attrezzi al chiodo: dal 18 gennaio 2004 (data del suo primo podio in carriera, discesa di Cortina d’Ampezzo in Coppa del ...

Sci alpino - palmares Lindsey Vonn : la Campionessa del Circo Bianco chiude con il bronzo ai Mondiali e 82 vittorie in Coppa : Lindsey Vonn ha chiuso alla grande la sua carriera da urlo conquistando la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali 2019 di sci alpino. Il fenomeno statunitense conclude la sua avventura nel Circo Bianco con l’ottavo podio iridato della carriera, ma non vanno dimenticate le tre medaglie olimpiche (tra cui l’oro nella discesa di Vancouver 2010) e i 137 podi in Coppa del Mondo conditi da 82 successi (a -4 dal record di ...

Emozione Lindsey Vonn : "Lascio lo sci - mio grande amico" : La Vonn è stata omaggiata di un mazzo di fiori sul parterre dalla leggenda Ingemar Stenmark a cui non è riuscita a strappare il record di vittorie in Coppa del mondo: "È stato bellissimo averlo qui, ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Lindsey Vonn : “Il miglior finale che potessi avere - una medaglia fantastica” : Lindsey Vonn ha concluso una fantastica carriera conquistando la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali, la statunitense è stata semplicemente superlativa ad Are e festeggia la sua uscita di scena con un podio magnifico che la fa entrare definitivamente nella leggenda. Queste le dichiarazioni che la fuoriclasse americana ha rilasciato ai microfoni della Rai: “Sono naturalmente molto felice per questo risultato, non desideravo ...

Mondiali Sci 2019 – Sofia Goggia applaude Lindsey Vonn : “un’atleta straordinaria - bel podio con la Stuhec” : La sciatrice azzurra ha commentato l’esito della discesa femminile, soffermandosi anche sul podio di Lindsey Vonn Ilka Stuhec si conferma campionessa del mondo di discesa libera trionfando sulle nevi svedesi di Are così come fece due anni fa su quelle svizzere di St. Moritz. La slovena completa la sua prova con il tempo di 1’01″74 precedendo la svizzera Corinne Suter (1’01″97) e la statunitense Lindsey Vonn ...

Lindsey Vonn si ritira : campionessa e star che ha rivoluzionato lo sci : L'abbiamo conosciuta come Kildow e ha iniziato a vincere da giovanissima: il 3 dicembre 2004 la prima gioia in Coppa del mondo nella discesa di Lake Louise, la pista di casa dove avrebbe voluto ...

Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 : Ilka Stuhec si conferma d’oro - bronzo pazzesco di Lindsey Vonn. 6a Nicol Delago - Goggia lontana : Meteo ancora protagonista ai Mondiali 2019 di sci alpino ad Are. Il forte vento ha obbligato gli organizzatori ad accorciare il tracciato della Discesa femminile, fissando la partenza a quella del superG. Ne è scaturita una gara sprint di poco superiore al minuto, con difficoltà tecniche quasi inesistenti e completamente favorevole ad atlete dotate di una innata scorrevolezza. In queste condizioni, quasi inevitabilmente, l’oro è finito ...