Lina Wertmüller prima donna candidata agli Oscar | «Difficile che venga riconosciuto il

vanityfair

: @iostoconlecapre Mi sono ispirato a Lina Wertmüller, sarà per quello. - 0zen_ : @iostoconlecapre Mi sono ispirato a Lina Wertmüller, sarà per quello. - Tomvoto : Cara cestina e vai oltre. La madre è Lina Wertmüller #CePostaPerTe -

(Di martedì 19 febbraio 2019)in 10 filmin 10 filmin 10 filmin 10 filmin 10 filmin 10 filmin 10 filmin 10 filmin 10 filmin 10 filmPer le donne non è piùfare le registe: «Ce ne sono molte, e brave.è cheil loro talento». Così, alla vigilia di un’edizione degli Academy Awards che ha suscitato polemiche per l’assenza di talenti femminili in una delle categorie più prestigiose, si esprime, classe 1928,registanella storia a essereall’, nel 1977, per Pasqualino Settebellezze. Da allora, solo altre quattro l’hanno eguata (l’ultima, Greta Gerwig, lo scorso anno per Lady Bird) e solo una di loro è riuscita a vincere la statuetta: Kathryn Bigelow, nel 2010, per The Hurt ...