Leclerc come Vettel | la Ferrari sfreccia a Barcellona

F1 - Ross Brawn mette in guardia la Ferrari : “Leclerc non si comporterà come Raikkonen” : Il direttore sportivo di Liberty Media ha parlato dell’ingaggio di Leclerc da parte della Ferrari, facendo un paragone con Raikkonen Una stagione completamente nuova, così come lo sarà la line-up della Ferrari. Salutato Raikkonen, il Cavallino accoglie Charles Leclerc a Maranello, giovane pilota in rampa di lancio pronto a dare del filo da torcere a Sebastian Vettel, che non avrà vita facile con il monegasco dall’altra parte ...