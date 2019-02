Le nomination dei David di Donatello | i premi del cinema italiano

Isola dei Famosi 2019 - Giorgia chiede di essere eliminata : «Con me in nomination ci sono persone che meritano di andare avanti ed è giusto che esca io» : Giorgia Venturini - Isola dei Famosi 2019 Un altro naufrago ha intenzione di lasciare l’Isola dei Famosi. Ad alzare bandiera bianca è Giorgia Venturini, ultima superstite dei concorrenti reduci da Saranno Isolani. La riminese ha confidato in primis a Jo Squillo tutto il suo malessere: “Non c’ho forze, infatti faccio tutto molto rallentato”. Proprio per le sue condizioni, nella puntata di mercoledì scorso è stata ...

Isola dei Famosi - polemiche su Capparoni : troppo autoritario e finisce in nomination : Ieri, 10 febbraio, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5, ed anche questa volta gli ascolti sono stati deludenti con 2.399.000 telespettatori per uno share del 13.8%. Mediaset, allo scopo di trovare la collocazione giusta per il reality show, ha deciso di spostarlo ulteriormente, dunque il prossimo appuntamento verrà trasmesso mercoledì 13 febbraio. Nella prossima puntata si scoprirà chi tra Yuri ...

Isola dei Famosi 2019 - quarta puntata 10 febbraio : fuori Grecia; in nomination Sarah - Kaspar e Yuri : La puntata parte con un classico dell'Isola: la lotta per il riso. I due gruppi non si ritrovano sulle quantità di riso spartite: i Pirati credono di aver agito con sapienza, la Ciurma non ci sta. L'attenzione si sposta poi su Kaspar, che viene avvertito come un generale abbastanza dispotico dal gruppo dei privilegiati. Prova ricompensa: uomini contro donne, squadre capitanate rispettivamente dai nuovi naufraghi Soleil Sorge e ...

Isola dei famosi 10 febbraio 2019 : due nuovi naufraghi sull'isola - eliminazione e nomination : ... che ha già partecipato insieme all'altra sorella Cecilia ad un'edizione del Grande Fratello Vip e Soleil Stasi , modella e influencer salita agli onori della cronaca per aver tradito il fidanzato ...

Isola dei Famosi - Kaspar contro Paolo Brosio : come ha reagito alla nomination (fuori onda) : Isola dei Famosi, Paolo Brosio nomina Kaspar: la reazione dell’attore durante un fuori onda Ieri sera, durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, a conquistare il titolo di leader è stato Paolo Brosio. come da regolamento, dunque, sarebbe toccato a lui nominare uno dei suoi compagni. Paolo allora, trovandosi come al solito in difficoltà nel […] L'articolo Isola dei Famosi, Kaspar contro Paolo Brosio: come ha reagito alla ...

Isola dei famosi - riassunto seconda puntata : fuori Taylor - nuove nomination il 3 febbraio : La seconda puntata dell'Isola dei famosi 2019 è andata in onda ieri 31 gennaio su Canale 5 confermando molte delle aspettative della vigilia. Il nome del primo eliminato di questa edizione è stato ufficialmente svelato e si è parlato anche di un finalista di Saranno Isolani, accusato di avere scritto delle parole pesanti sui social network nei confronti di Barbara d'Urso. Ma le novità hanno riguardato anche lo sbarco in Honduras da parte delle ...

Isola dei Famosi 2019 - Demetra Hampton si salva dalla nomination ma non dalla D'Eusanio : «Deve tornare a casa - non sta bene» : di Ida Di Grazia Demetra Hampton riesce a salvarsi dalla nomination che ha visto l'eliminazione di Taylor Mega ma non dalla lingua biforcuta di Alda D'Eusanio . Durante la diretta della seconda ...

Isola Dei Famosi : tutti contro Marina La Rosa; i giovani si coalizzano per mandarla in nomination. Leggi cosa è accaduto : L’Isola dei Famosi è appena iniziata e già ci sono le prime tensioni tra i naufraghi. Marina La Rosa, leader della settimana, chiamata a dare ordini ai ‘Galeotti’, i quattro finalisti di “Saranno Isolani”,... L'articolo Isola Dei Famosi: tutti contro Marina La Rosa; i giovani si coalizzano per mandarla in nomination. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isola dei Famosi - Kaspar Capparoni contesta alla Marcuzzi il taglio della sua nomination : Il 24 gennaio è andata in onda la prima puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 giunto alla sua quattordicesima edizione dietro la conduzione della confermatissima Alessia Marcuzzi. Quest'ultima è stata fin da subito protagonista di un battibecco in diretta con il naufrago Kaspar Capparoni. L'attore romano, infatti, ha contestato la messa in onda di un filmato in cui indicava come la più "antipatica" del gruppo Marina La Rosa, ...

Taylor Mega in nomination/ Isola dei Famosi 2019 : 'se mi odiano vuol dire che ho successo' : Tayor Mega accende la polemica all'Isola dei Famosi 2019: l'influencer annuncia l'addio al reality tra 3 settimane, il pubblico pronto a mandarla a casa.

Isola dei Famosi 2019/ Video e nomination : Taylor Mega salva il debutto - la Marcuzzi sembra stanca : Isola dei Famosi 2019, Video e nomination: Taylor Mega al televoto con Demetra Hampton e Kaspar Capparoni. La Marcuzzi è stanca?

Isola dei famosi - resoconto primo episodio : Hampton - Mega e Kapparoni in nomination : È andata in onda ieri, giovedì 24 gennaio, la prima puntata de L'Isola dei famosi 2019, reality show condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alba Parietti ed Alda D'Eusanio nel ruolo di opinioniste. La curiosità era molto alta, soprattutto dopo lo scandalo legato al canna-gate che aveva caratterizzato la scorsa edizione. E, in attesa di scoprire i dati Auditel che verranno ufficializzati solo in tarda mattinata, le prime ...