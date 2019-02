Lavoro | 50 assunzioni a tempo indeterminato da Subito it

Lavoro : a febbraio -13 mila assunzioni : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Sono circa 334mila i contratti di Lavoro programmati dalle imprese nel mese di febbraio e saliranno a poco più di 1,1 milioni nel trimestre febbraio-aprile 2019. Rispetto allo ...

Nuove assunzioni in Italo : posti di Lavoro per 150 persone : Italo ha dato il via ad una nuova campagna di reclutamento di personale che prevede, per il biennio 2019-2020, l'assunzione di ben 150 risorse umane. Le selezioni riguarderanno essenzialmente operatori d'impianto, hostess e steward di bordo, in misura minore invece macchinisti esperti e staff d'ufficio.Continua a leggere

Nuove assunzioni Anpal : in previsione 10 mila posti di Lavoro in veste di navigator : Il Ministero dello sviluppo economico per poter realizzare il reddito di cittadinanza ha stanziato un piano straordinario di assunzioni al fine di assegnare ben 10.000 posti di lavoro in veste di navigator in grado di presenziare i destinatari del sussidio nella loro prassi di ricollocazione lavorativa. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni Aperte Anpal Delle 10.000 unità stabilite, seimila vengono inserite ...

Quota 100 - Bongiorno : "Al Lavoro per velocizzare assunzioni nei Comuni" : L'allarme era stato lanciato dall'Anci che aveva espresso preoccupazioni riguardo agli effetti di Quota 100 sui Comuni . A sedare i timori, principalmente in riferimento al probabile svuotamento degli ...

Assunzioni Italia 2019 : 8 mila posti e offerte di Lavoro. Ecco dove : Assunzioni Italia 2019: 8 mila posti e offerte di lavoro. Ecco dove Tra gennaio e marzo 2019, secondo l’indagine Excelsior elaborata dalla Camera di commercio di Rimini e Forlì-Cesena, si prevedono 8 mila nuove Assunzioni nella provincia romagnola. O meglio, come spiega la Camera stessa, si stimano 8 mila posti vacanti e rispettive offerte di lavoro. Il problema, infatti, è che le aziende di Rimini e dintorni stanno riscontrando difficoltà ...

Lavoro - nei primi 11 mesi +325 mila assunzioni : Sono state quasi 6,9 milioni le assunzioni nei primi 11 mesi del 2018 , periodo gennaio-novembre, effettuate nel privato dai datori di Lavoro. Si tratta di una crescita di 325 mila posti pari ad un + ...

Lavoro - tutte le agevolazioni per le assunzioni nel 2019 : La Fondazione studi dei consulenti del Lavoro ha riassunto gli strumenti attraverso i quali gli imprenditori possono...

Lavoro : Imc Holding - boom assunzioni in settore energie rinnovabili : Roma, 14 gen. (Labitalia) - Cercasi profili professionali nel settore fotovoltaico. A lanciare l'o[...]

Assunzioni Apple e Roche 2019 : nuove offerte Lavoro per giovani - posizioni aperte - : Roche, famosa realtà del settore chimico farmaceutico, ha l'headquarter in Svizzera, a Basilea, ma è presente in molti paesi del mondo e vanta 94mila dipendenti. In Italia ha sede a Monza. La maggior ...

Leroy Merlin offerte di Lavoro : più di 80 assunzioni in Italia : La società , nata nel 1923 in Francia, appartiene al Gruppo Adeo , una delle principali realtà attive nel settore della GDO, è presente in 12 Paesi del mondo, con una rete di oltre 1.290 negozi a ...

Mercedes-Benz offerte di Lavoro : nuove assunzioni - opportunità anche per giovani senza esperienza : Famose in tutto il mondo le automobili, marcate Mercedes-Benz, sono caratterizzate dallo stemma presente sul cofano motore delle vetture, il quale rappresenta la stella a tre punte, segno distintivo ...

Prada offerte di Lavoro : nuove assunzioni nel mondo dell'alta moda : Un'opportunità prestigiosa soprattutto per chi sogna di crescere e lavorare in uno dei brand di lusso più celebrati nel mondo. Tra le posizioni aperte: addetto alla contabilità, stock controller e ...