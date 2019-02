Latte | pastori trovano l’accordo | prezzo sale subito a 80 cent | 1 euro a fine stagione

Protesta Latte - controproposta dei pastori sardi : subito 80 centesimi - 1 euro a regime : 80 centesimi subito, 1 euro a regime: questa la controproposta dei pastori sardi che rispondono, dunque, alla proposta del tavolo di confronto di alzare il prezzo del latte a 72 centesimi. Lo prevede ...

Protesta Latte - la controproposta dei pastori su prezzo : “80 centesimi ora e poi griglia con garanzie per arrivare all’euro” : Da subito 80 centesimi al litro e poi una griglia con garanzie stringenti per arrivare a un euro a fine stagione. È la controproposta sul prezzo del latte scritta dal Movimento dei pastori sardi, dopo quella uscita sabato sera dal tavolo di confronto in prefettura a Cagliari. Il documento è stato approvato per alzata di mano oggi nell’assemblea degli allevatori che si è tenuta a Tramatza, nell’oristanese. L’obiettivo è di ...

Pastori in protesta - Sanna : «Il giorno che ho buttato il Latte è stato umiliante» : «Il giorno che ho buttato il latte per terra è stato davvero umiliante». Giovanni «Nenneddu» Sanna è uno dei portavoce del Movimento dei Pastori Sardi in protesta per il crollo del prezzo del latte sotto i 60 centesimi al litro, ma è prima di tutto un allevatore a cui fin da bambino è stato spiegato che il latte non si spreca. «Mi hanno abituato da piccolino. Quando trovi una pecora al pascolo e magari ha molto latte, mi hanno sempre detto di ...