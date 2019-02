Latte | accordo trovato tra i pastori Sì a 80 cents

Latte - oggi i pastori riscrivono bozza d'accordo : Sempre in giornata il ministro dell'Agricoltura Centinaio incontrerà a Bruxelles il commissario Ue all'Agricoltura, Phil Hogan

Ansia per Salvini da 'guerra del Latte'. Il leader della Lega in tour elettorale senza accordo sul prezzo : In tour elettorale in Sardegna senza accordo sul prezzo del latte e con un bersaglio solo: il Pd. Matteo Salvini viene marcato a uomo dai pastori. In mattinata lo raggiungono nella piazza di Ozieri quando ha appena terminato il comizio elettorale e nel pomeriggio li incontra in Prefettura a Sassari. Del voto online degli M5s sul caso Diciotti, che deciderà se autorizzare o meno il processo, il leader leghista non sembra occuparsi.Gli ...

Vertenza Latte - serve "clausola di salvaguardia nella bozza di accordo" : serve inserire una clausola che garantisca di raggiungere l'obiettivo di un euro per il prezzo del latte pagato ai pastori. E' quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che è necessario ora che ...

Coldiretti boccia l'accordo sul prezzo del Latte : L'acconto iniziale di 72 centesimi al litro 'è motivo di insoddisfazione perché si trova sotto i costi variabili medi di produzione certificati dal recente studio Ismea elaborato per far luce sulla ...

Proteste Latte - salta tregua di tre giorni : no all’accordo. Movimento pastori : “72 centesimi al litro sono passo indietro” : La lotta dei pastori sardi non conosce tregua. È durato solo una notte lo stop di tre giorni alle Proteste, deciso ieri al termine di un tavolo di confronto a Cagliari durato quasi 9 ore. Oggi infatti i manifestanti sono tornati ad assaltare cisterne in strada e a sversare il loro “oro bianco” per dire No alla proposta dei 72 centesimi di euro al litro, messa sul piatto ieri al termine della riunione. Il governo però non demorde e ...

Latte - allarme Codacons : da accordo rischio aumento prezzi al dettaglio : Mentre la protesta degli allevatori sardi, in mobilitazione da giorni ormai, sul prezzo del Latte sembra essere ad un punto di svolta , il Codacons lancia l'allarme. L'ipotesi di accordo tra ...

Prezzo del Latte - bozza d'accordo e tregua di 3 giorni : Una bozza di accordo per ottenere da subito 72 centesimi a litro per conferire il latte di pecora come acconto e una serie di paletti all'interno di una griglia che permettano agli allevatori sardi di ...

Latte - Codacons : da accordo rischio aumento prezzi al dettaglio : Roma, 17 feb., askanews, - L'ipotesi di accordo tra allevatori, industria e governo per portare a 72 centesimi di euro al litro il prezzo del Latte, se non accompagnato da misure a tutela del mercato, ...

Latte - Coldiretti : serve clausola garanzia in bozza accordO : Roma, 17 feb., askanews, - serve inserire una clausola che garantisca di raggiungere l'obiettivo di un euro per il prezzo del Latte pagato ai pastori da parte degli industriali che sono i diretti ...

Latte - qual è il prezzo giusto? Ecco l'accordo con i pastori : Il crollo del prezzo del Latte ovicaprino si va estendendo oltre alla Sardegna anche a gran parte del Centro Sud Italia. Ma...

Protesta Latte - c'è la tregua : ipotesi accordo 72 centesimi a litro : Teleborsa, - La Protesta dei pastori sardi sul prezzo del latte potrebbe essere alla svolta finale . Il tavolo di filiera convocato dal ministro Gian Marco Centinaio a Cagliari tra il Governo, Regione ...

Protesta Latte - c'è la tregua : ipotesi accordo 72 centesimi a litro : ...20 " come chiedono gli allevatori sardi, sia posta al vaglio del mondo delle campagne. Una trattativa non semplice che, però, sembra avviata sulla buona strada. La proposta, che potrebbe far ...

Cosa prevede la bozza di accordo sul prezzo del Latte di pecora : Una bozza di accordo è il risultato della riunione di circa nove ore, in prefettura a Cagliari, con il ministro Gian Marco Centinaio, il presidente della Regione Francesco Pigliaru, pastori e ...