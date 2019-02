L’appendiabiti ideale per trasformarti in Marie Kondo

wired

(Di martedì 19 febbraio 2019) L’appendiabiti non è propriamente l’oggetto del desiderio dei designer ed è per questo, forse, che per decenni siamo stati abituati a utilizzare sempre gli stessi modelli. Efficaci ma a volte poco resistenti, oppure scomodi. A cambiare le carte in tavola ci prova Collabo Space, startup californiana con sede a Newport Beach, con Hurdle Hanger, soluzione imperniata su semplicità e compattezza dei materiali. Realizzato in plastica Abs, è più resistente a impatti e rotture rispetto alla plastica usata di norma per confezionare i ganci.La sua particolarità è la forma aperta che, sfruttando uno dei passanti dei jeans, facilita lo scivolamento dei pantaloni evitando pieghe e linee che altrimenti rimarrebbero visibili quando si indossano.per chi fatica a mantenere ordine nell’armadio e piazza in giro per casa i propri capi d’abbigliamento, il nuovo appendiabiti conta anche su ...