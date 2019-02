La7 | Otto e Mezzo registrato buca la notizia dei domiciliari ai genitori di Renzi

davidemaggio

(Di martedì 19 febbraio 2019), Lilli GruberPerseverare è diabolico. Anzi, è da La7. Ennesima figuraccia, ieri sera, per la rete terzopolista e per: il programma di Lilli Gruber, infatti, ha ‘to’ la principaledella giornata, quella degli arrestiaidi Matteo, in quanto. Non è la prima volta che il talk show in questione ricade in una mancanza del genere.A tradire La7 è stata, ancora una volta, l’attualità. Già, proprio l’argomento che la rete si vanta di affrontare al ‘meglio’, secondo parametri che a questo punto sarebbero quanto meno da rivedere. Ladell’ordinanza di custodia cautelare eseguita nei confronti di Tizianoe Laura Bovoli (dell’ex premier) è arrivata mentreandava in onda. Il talk show era peròed il pubblico non ha quindi ...