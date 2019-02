La voce della Politica Consiglio regionale | riunione rinviata a mercoledì 27 2

Mike Shinoda parla della possibilità di una nuova voce per i Linkin Park : “Se accade deve essere naturale” : L'eredità artistica di Chester Bennington, scomparso il 20 luglio 2017, continua nelle parole del compagno e amico Mike Shinoda che parla della possibilità di una nuova voce per i Linkin Park. Durante un'intervista rilasciata a Rock Antenne Hamburg, il co-fondatore della band di In the end ha parlato a cuore aperto del futuro della band, rimasta orfana del frontman e da quel momento ferma sulla produzione di nuovo materiale. Recentemente la ...

“Più che Iene - siete sciacalli” : i tifosi della Roma alzano la voce dopo il servizio con Zaniolo e la madre : Nicolò Zaniolo e a madre Francesca Costa sono stati i protagonisti di un video delle Iene che ha fatto molto discutere in quel di Roma “Fate tanta moralità ma i rispetto dove sta? Più che Iena, sciacallo“. Questo lo striscione dei tifosi della Roma apparso in città dopo l’intervista delle Iene a Nicolò Zaniolo ed alla madre Francesca Costa. Un servizio montato ad arte, secondo la donna, un servizio che non è andato giù ...

La storia della voce del tenente Colombo in tv : chi era Albertini della Taccona di Muggiò : una di quelle storie che si sono inspiegabilmente perse nella memoria collettiva, quella di Giampiero Albertini, uno dei più famosi attori e doppiatori italiani: la voce del tenente Colombo era di ...

Nel giorno che celebra la Festa del Gatto muore Franco Rosi - la voce del "supertelegattone" della tv : E' morto all'ospedale di Magenta (Mi) questa mattina Franco Rosi, 75 anni, attore e soprattutto grande imitatore, allievo di Alighiero Noschese. Lo dice all'ANSA la figlia Selina. E' stato tra l'altro la voce del Gatto più famoso della tv italiana il superteleGattone e della palla psichedelica nel popolare programma degli anni 80 e 90 Superclassifica Show. Il suo addio arriva nella giorno della Festa del Gatto.Celebri le sue imitazioni di ...

Omicidio di Gorlago - la voce della presunta assassina mentre inganna Pezzotta : Per la prima volta l’audio dei vocali con cui Chiara chiese ad un amico all'oscuro di tutto di accompagnare Stefania all'appuntamento con la morte

Omicidio di Gorlago - la voce della presunta assassina mentre inganna Pezzotta : Angelo Pezzotta è il "complice involontario ed inconsapevole" dei piani di Chiara Alessandri. ingannato anche lui proprio attraverso questi messaggi. La sua figura è centrale nell'inchiesta perché ...

La voce della Politica Parco Val d'Agri : ass. Bene comune viggiano - superare gestione commissariale : ... 26 mila, sempre censiti dall'Apt - commenta Prinzi – c'è poco da aggiungere sul fattore "attrattore" del Parco che non ha dato alcun apporto significativo al turismo e quindi all'economia locale. L'...

La voce della Politica Giordano - Ugl - incontra Presidente Provincia Mt Marrese : ... dalla desertificazione del territorio, del problema agricolo, della sanità, dell'ambiente, dell'occupazione, dell'economia delle famiglie, dalla viabilità, Ferrosud, sulle tante vertenze dell'...

La voce della Politica Montescaglioso : incontro con strutture ricettive e ristorative : Il Vice Sindaco Rocco Oliva ed il Consigliere Comunale Pietro Buonsanti in collaborazione con Studio Risorse, hanno organizzato un incontro presso la Sala Giunta della Casa Comunale mercoledì 13 ...

Sanremo 2019 - la diretta della finale. Arisa sul palco dell’Ariston con 39 di febbre : senza voce fatica a cantare e si commuove – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale, la fine è prevista all’1.28 (qui la scaletta della serata), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare ...

Sanremo 2019 - la diretta della finale. Arisa senza voce fatica a cantare e si commuove – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale, la fine è prevista all’1.28 (qui la scaletta della serata), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare e ...

La voce della Politica Policoro Futura su visita Conte e infrastrutture metapontino : E' da tempo ormai che la fascia Jonica, da sempre motore trainante dell'economia Lucana, dell'agricoltura e del turismo, vive in una sorta di isolamento causato anche e soprattutto dalla carenza di ...

La voce della Politica Matera : l'ass.re Tragni sulla situazione della società biancazzurra : In attesa di conoscere la decisione della FIGC in merito al Matera, ai microfoni della Gazzetta dello Sport è intervenuto l'assessore allo sport della città lucana, Giuseppe Tragni: "Comprendo la situazione dell'attuale società, ma sono certo che il calcio a Matera non sparirà mai. È un momento difficile, da quale però bisognerà ...

La voce della Politica Giordano - Ugl - : "Studenti-pendolari con l'ombrello : piove nell'autobus" : La cronaca, ovviamente non esaustiva su tutti i guasti e le rotture di mezzi dell'ultimo periodo su strade mulattiere materane, è molto nutrita. A evitare il peggio finora, per l'Ugl è stata la ...