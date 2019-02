La tattica del campione italiano di Risiko

Collovati : «Io maschilista? Proprio no - sono vicino alle battaglie delle donne. Ma non parlino di tattica ...» Video : L'ex campione del mondo dell'Italia di Bearzot si difende d alle polemiche suscitate d alle sue frasi giudicate sessiste a «Quelli che il calcio»

ALITALIA/ La tattica di Air France e Delta per ritardare l'arrivo di Lufthansa : Contrariamente a quanto si pensa, Air France e Delta non sono interessate ad ALITALIA : cercano solo di ritardare l'arrivo di Lufhtansa

tattica - corsa - gestione della gara e motivazioni : ecco il Toro segreto : Ma ogni tanto nello sport compare la legge dei grandi numeri', a sparigliare le carte. E Mazzarri ripeterà alla squadra che codesta non scende dal cielo per miracolo, ma bisogna anche saperla ...

Genoa - con Prandelli sarà rivoluzione tattica : ecco come cambia l’11 dopo l’addio di Juric : Il Genoa ha annunciato l’arrivo di Prandelli in panchina dopo l’esonero di Juric dal ruolo di tecnico della prima squadra Cesare Prandelli è il nuovo allenatore del Genoa. dopo una serie di gare disastrose, Juric è stato sollevato ieri dal ruolo di tecnico del Grifone, a seguito di una cocente sconfitta in Coppa Italia contro l’Entella, squadra di Serie B. Il nuovo corso targato Prandelli sarà abbastanza rivoluzionario ...