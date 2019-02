La Superluna di Neve incanta la notte della Terra | GALLERY spettacolare con tutte le FOTO

Stanotte non perdetevi la Superluna di Neve - la più grande e luminosa del 2019 [INFO UTILI] : Quest’anno gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di ammirare 3 Superlune di fila. Dopo l’eclissi della Superluna di sangue del 21 gennaio, la luna piena di Stanotte sarà accolta come una “ Superluna di Neve ” e sicuramente attrarrà moltissimi appassionati sotto il cielo notturno perché sarà la più grande e più luminosa del 2019 . Lo spettacolo celeste, l’evento più grande dall’eclissi della Superluna di sangue di gennaio, mostrerà ...

La Superluna di Neve del 19 Febbraio 2019 - le origini dei nomi di tutte le lune piene dell’anno - le curiosità e INFO UTILI : La luna è sempre stata fonte di suggestione e ammirazione, spesso anche di timore e rispetto quando ancora non si conoscevano le ragioni dei suoi cambiamenti, delle sue evoluzioni. In particolare, la luna piena esercita un certo fascino per la sua maestosità, la sua luminosità, la sua forma perfetta, tanto che secoli e secoli fa l’uomo ha iniziato ad attribuirle dei nomi. I nomi dati alle lune piene di ogni mese risalgono agli indigeni americani ...