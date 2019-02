La startup italiana venduta al più grosso mercato al mondo di criptovalute

Da Bologna alla Silicon Valley d'Asia - una startup italiana è diventata leader nel mondo : Da neo laureata in Economia aziendale a Bologna, nel 2001, avendo sviluppato l'interesse per il marketing e i beni di largo consumo, scrive a Ferrero, Barilla, Procter&Gamble. La prendono in Ferrero ...

Applicazione del diritto all’oblio facile e veloce - grazie a una startup italiana : Si è parlato tanto di diritto all’oblio e tutela della reputazione online, ossia delle normative che permettono di depennare dalla rete – o per lo meno di nascondere – contenuti che si reputano lesivi per la propria immagine. Pensiamo, per esempio, a video di revenge porn (video espliciti che dovrebbero essere privati, e che vengono resi pubblici da ex delusi o arrabbiati) o ad atti di cyberbullismo su minori. Per ottenere un ...

La startup italiana che connette e personalizza l’auto del futuro : Un veicolo connesso, digitalizzato e personalizzabile in cui l'utente può controllare l'intera esperienza a bordo dai suoi dispositivi personali come uno smartphone, adeguandola alle proprie preferenze. E' la sfida di Tuc Techonology, startup italiana di Torino che ha fatto parte della missione di Tilt alla fiera della tecnologia di Las Vegas, il Ces. Ludovico Campana, project director e cofondatore del sistema Tuc. "Tuc è un sistema che crea ...

La pattuglia italiana al Ces 2019 : ecco le startup da tener d'occhio : 13 tra le idee più suggestive del padiglione delle startup italiane al Ces 2019 di Las Vegas, dalla smart home all'automotive fino alla medicina tech

La pattuglia italiana al Ces 2019 : ecco le startup da tener d’occhio : Las Vegas – Una corposa truppa di quarantaquattro startup italiane ha partecipato al Ces 2019 proponendo idee, soluzioni e tecnologie in svariati ambiti che spaziano dall’ambiente domestico al cibo, dalle smart cities alla produttività fino all’automotive. Abbiamo selezionato dodici tra le proposte più interessanti che sono state esposte Sands Expo (Eureka Park) insieme a un altro migliaio di nuove società da tutte le parti del mondo. A ...

Eurolega – Tra le 11 startup finaliste dell’Euroleague Basketball Tech Challenge c’è anche l’italiana Dynamitick : Dynamitick è l’unica startup italiana selezionata come finalista della Euroleague Basketball Tech Challenge. Dynamitick propone il dynamic pricing come nuovo modello per il ticketing è stata scelta tra centinaia di progetti Sono state annunciate le 10 startup selezionate per partecipare all’edizione 2019 dell’Euroleague Basketball Tech Challenge in collaborazione con laSalle Ramon Llull University. L’Euroleague, società organizzatrice ...

Turismo 4.0 - Google sceglie una startup italiana per gli affitti brevi : Una startup italiana è stata selezionata da Google tra le 15 più promettenti al mondo nel settore viaggi. Si chiama Rentopolis, è stata fondata da Stefano Bettanin, classe 1980, ed è attiva nel campo degli affitti brevi. Ora si trova a un punto di svolta. Google le ha infatti permesso di partecipare al suo programma Hipo (High potential) di marketing strategico e operativo. Parte in questi giorni di gennaio e mette a disposizione della startup ...

La startup italiana che ha messo all'asta le vacanze più convenienti : Si chiama PlaytoTrip il portale online per il servizio di acquisto all'asta di pacchetti vacanza, camere in hotel b&b, agriturismi, camping e altre strutture ricettive. Il progetto ha vinto la sesta ...