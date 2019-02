La normalità del tifoso del Napoli che diserta il San Paolo: la fine della presunta diversità

ilnapolista

(Di martedì 19 febbraio 2019) È inutile far finta di niente È inutile fare finta di niente, oppure, peggio ancora, arroccarsi dietro le solite posizioni di pensiero che ben lontane da serie critiche alla vicenda in questione rischiano di rimanere “carne” da chiacchiere da bar o, al massimo, da interventi televisivi di personaggi che sempre più in modo auto-referenziale e pseudo-ufficiale pensano di poter esprimere il vero e sotterraneo pensierocittà e di chi la abita.I pochi spettatori che ormai sempre di più popolano, ed anzi “spopolano” il Sandurante le partite delpongono una seria questione all’attenzione di chi cerca di analizzare cause e significati di questo allontanamento dei suoi tifosi dallo stadio, che rischia di articolarsi in una verità molto scomoda agli occhi ed alle orecchie di chi vuole rimanere concentrato a leggere o sentirsi raccontare la storia di una diversità che ...