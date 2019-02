La mamma le vieta di usare lo smartphone | a 9 anni si impicca con una cintura

New York - la mamma le vieta l'uso del cellulare : bimba di 9 anni si suicida : Una bambina di appena 9 anni si è suicidata perché la madre le aveva impedito di usare il cellulare. La tragedia familiare si è verificata a New York, nel quartiere del Bronx, sabato scorso. La notizia è stata riportata dal New York Post. Stando a quanto si apprende, la bambina si era svegliata presto ed aveva chiesto alla mamma di poter utilizzare lo smartphone per collegarsi su YouTube. La madre tuttavia non ha acconsentito a questa ...

La mamma le vieta il telefonino - bimba di 9 anni si impicca con la cintura : Si è impiccata a nove anni perché le era stato impedito di usare il cellulare. La tragedia è avvenuta nel quartiere del Bronx a New York , dove una ragazzina si è legata una cintura intorno al collo e ...

Il bimbo sta morendo - il bando Trump vieta la mamma di vederlo per l'ultimo saluto : Una storia che sta commuovendo e indignando il mondo, dopo i recenti scandali legati alle carovane di migranti al confine tra Usa e Messico , mentre proprio oggi si è consumato l'ultimo round del ...

Bimbo in fin di vita : travel ban di Trump vieta alla mamma di vederlo : Il caso di un Bimbo ricoverato in Usa in gravissime condizioni e della mamma a cui è stato vietato di vederlo per l'ultima volta in quanto proveniente dallo Yemen, uno dei Paesi a rischio e inseriti nel cosiddetto travel ban voluto dal Presidente Trump con l'obiettivo di proteggere gli Stati Uniti dall'ingresso di terroristi stranieri sul suolo nazionale.Continua a leggere