La Juve a Madrid senza Khedira per problemi al cuore 

Atletico Madrid-Juventus - Simeone : 'Affrontiamo grande rivale - ma abbiamo le nostre armi' : Dopo Massimiliano Allegri tocca a Diego Pablo Simeone parlare in conferenza stampa alla vigilia del match degli ottavi di finale di Champions tra Atletico Madrid e Juventus . Il Cholo , con Koke al ...

Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri : “Dybala parte titolare - Khedira non convocato” : Atletico MADRID JUVENTUS conferenza Allegri – Tempo di vigilia in casa Juventus. Domani le porte del Wanda Metropolitano apriranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra i colchoneros e i bianconeri. Grande serata europea quella che andrà in scena: la nottata che i tifosi della Juventus e dell’Atletico Madrid attendono praticamente da due […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri: ...

Atletico Madrid-Juventus - Allegri : ''Gioca Dybala - importantissimo far gol''. Khedira stop per aritmia cardiaca : MADRID - Paulo Dybala giocherà dal primo minuto domani sera contro l'Atletico Madrid nel match di andata degli ottavi di Champions League. Lo ha annunciato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa ...

Atletico Madrid-Juventus - Allegri fa i complimenti a Simeone e svela : “Dybala in campo” : Atletico Madrid-Juventus, Dybala titolare nell’11 che domani affronterà la squadra di Simeone al Wanda Metropolitano “Noi bisogna fare una partita giusta, sapendo che affrontiamo una squadra che fa della compattezza e di un blocco granitico nella fase difensiva i suoi punti di forza e sfrutta al massimo le palle inattive. Ci sono difficoltà come in ogni ottavo di finale, tra due squadre che negli ultimi anni hanno fatto ...

Juventus a Madrid - Max Allegri sfida il Cholo. La conferenza live : E' la sfida di due scuole di calcio. Fra due tecnici che hanno vinto molto. Fra il mito del Cholo Simeone nel secondo tempio calcistico madrileno, l'Atletico. E il miglior tecnico espresso dal calcio ...

Champions League - Atletico Madrid-Juventus - Max Allegri : “Domani Dybala gioca. Dobbiamo segnare un gol - magari due…” : Ha preso il via in maniera ufficiale l’avvicinamento verso Atletico Madrid-Juventus con la consueta conferenza stampa della vigilia. I primi a parlare sono stati Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri e Miralem Pjanic, regista della Juventus. Il bosniaco ha detto la sua sulla super-sfida di domani sera, alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano di Madrid. “L’Atletico fa la differenza assieme, non solamente con i propri ...

Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri : “Dybala parte titolare” : Atletico MADRID JUVENTUS conferenza Allegri – Tempo di vigilia in casa Juventus. Domani le porte del Wanda Metropolitano apriranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra i colchoneros e i bianconeri. Grande serata europea quella che andrà in scena: la nottata che i tifosi della Juventus e dell’Atletico Madrid attendono praticamente da due […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri: ...

Atletico Madrid-Juventus del 20 febbraio : cresce l'attesa per l'evento di Champions : Che Juventus sarà quella che martedì prossimo sfiderà l'Atletico Madrid nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League 2018/2019? Una Juve impegnata a limitare al massimo un eventuale passivo in funzione della gara di ritorno a Torino oppure una squadra che cercherà il "colpaccio", per chiudere il discorso qualificazione già domani sera? Orario di Atletico-Juve Il calcio d'avvio è fissato alle ore 21:00 del 20 febbraio. Gli ...

Atletico Madrid-Juventus - la conferenza di Allegri e Pjanic LIVE : ...//t.co/Q10HyIjk0R #AúpaAtleti #UCL #AtletiJuve" - di ninocr 31 minuti fa Del Piero: "Tutto porta a pensare che Dybala giocherà" Al Wanda Metropolitano, come talent di Sky Sport, c'è anche Del Piero. ...

Atletico Madrid-Juventus statistiche - Simeone imbattuto con le italiane : Atletico MADRID JUVENTUS statistiche – Torna la Champions League e tra oggi e domani scenderanno in campo le altre otto squadre impegnate nelle partite d’andata degli ottavi di finale della competizione. Mercoledì sera, allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, riflettori accesi sul big match tra Atletico Madrid e Juventus. Le due squadre si sfideranno per la […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus statistiche, Simeone ...

Atletico Madrid-Juventus - due squadre dal gioco quasi speculare. Questa l’insidia principale per Allegri… : Mercoledì 20 febbraio alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano Atletico Madrid e Juventus si affronteranno nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019. Si può affermare senza timore di essere smentiti che si tratta del match più equilibrato di Questa fase della massima rassegna continentale per club: entrambe finaliste negli ultimi cinque anni ed entrambe ko nell’atto conclusivo. Due compagini accomunate non soltanto ...

Atletico Madrid-Juventus - sfida tra numeri 7 Ronaldo-Griezmann : Atletico MADRID JUVENTUS STATISTICHE – “Quando ci troviamo ad affrontare partite importanti ci sentiamo più sicuri. Ci sono diversi volti nuovi in squadra, ma la base è sempre la stessa”, sembrano quasi un avvertimento alla Juventus le parole di Antoine Griezmann, numero 7 dell’Atletico Madrid. Mercoledì sera le due squadre scenderanno in campo allo stadio […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus, sfida tra numeri 7 ...

Atletico Madrid-Juventus - l’ex Morata : “Se segno esulto e vi dico perchè…” : Atletico Madrid-Juventus – Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid e soprattutto grande ex in vista della partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juve di domani sera, ha parlato ai microfoni di TVE. Di seguito un estratto della sua intervista in cui ha rivelato che se dovesse segnare esulterebbe. Leggi anche: Atletico Madrid […] More