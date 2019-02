La Giunta per le immunità del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere per Salvini

La Giunta del Senato ha respinto l'autorizzazione a procedere per Salvini : La Giunta per le Immunità del Senato dice no alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di poter processare il ministro dell'Interno Matteo Salvini con l'accusa di "sequestro di persona aggravato" per non aver fatto sbarcare per 5 giorni 177 migranti dalla nave Diciotti. I voti a favore della proposta del presidente della Giunta Maurizio Gasparri di dire no all'autorizzazione sono stati 16, 6 i contrari.

Reggio Calabria - rinviato a giudizio il sindaco Falcomatà (Pd) e la sua Giunta per abuso d’ufficio e falso : sindaco e assessori. Tutti rinviati a giudizio per abuso d’ufficio e falso. Lo ha deciso il gup di Reggio Calabria su richiesta del procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Walter Ignazitto che hanno chiesto e ottenuto il processo per il sindaco Giuseppe Falcomatà (Pd) e per tutta la sua giunta composta da Saverio Anghelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti. Al ...

Musumeci convoca Giunta straordinaria : ecco perchè : Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha convocato una Giunta straordinaria dopo la bocciatura delle legge di stabilità.

