La Giunta del Senato ha respinto l' autorizzazione a procedere per Salvini

La Giunta per le immunità del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere per Salvini : Dopo il risultato della consultazione sulla piattaforma Rousseau, il M5S ha votato per difendere il ministro dell'Interno sul caso Diciotti

Caso Diciotti - la Giunta per le immunità del Senato salva dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità parlamentari del Senato vota contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso della nave Diciotti. Contro l'autorizzazione a procedere hanno votato Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle dopo il voto online degli iscritti.Continua a leggere

Diciotti - il M5S salva il ministro dell'Interno. Opposizioni furiose e oggi il verdetto della Giunta : 'Porteremo avanti la linea decisa dai nostri iscritti', afferma il vicepremier Di Maio. Le Opposizioni attaccano parlando di finta consultazione

Diciotti - alle 13.30 si riunisce la Giunta per le immunità del Senato - Fraccaro - M5s - : 'I senatori seguano la base' : "Noi abbiamo sempre detto 'no' a chi intendeva farsi scudo con una carica politica dopo aver commesso reato. Ma questo è un caso diverso ed è la prima volta". Vizzini , M5s, : "Il voto sancisce una ...

Salvini - dopo il voto online del M5s ora tocca alla Giunta | Fraccaro : "I senatori seguano Rousseau" : Lunedì gli attivisti 5 Stelle, attraverso la piattaforma Rousseau, hanno scelto di "salvare" Matteo Salvini. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Il nostro è un movimento che parte dal basso"

La proposta della Giunta : "L'autorizzazione va negata" : Roma - Il primo voto parlamentare sul caso Salvini sarà oggi pomeriggio, nella Giunta per le Immunità del Senato. Si comincia alle 13.30, con la proposta del presidente Maurizio Gasparri, che ha già ...

Caso Diciotti - oggi il voto su Rousseau. Il M5s 'Nessun allarmismo - stesso meccanismo della Giunta' : Cronaca Torino, Appendino si schiera per il processo al ministro dell'interno di JACOPO RICCA Ma anche dalla base risulta qualche malumore per come si sta muovendo il Movimento sulla vicenda mentre ...

Diciotti - gli atti della Giunta al pm di Catania |Conte - Di Maio e Toninelli : indagine in vista : L'apertura del fascicolo è un atto dovuto: dopo l'iscrizione nel registro degli indagati toccherà ai magistrati valutare le singole posizioni. Il procuratore Carmelo Zuccaro ha già chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta nei confronti di Salvini.

Diciotti - gli atti della Giunta al pm di Catania |Indagine in vista su Conte - Di Maio e Toninelli : L'apertura del fascicolo è un atto dovuto: dopo l'iscrizione nel registro degli indagati toccherà ai magistrati valutare le singole posizioni. Il procuratore Carmelo Zuccaro ha già chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta nei confronti di Salvini.

Caso Diciotti - gli atti della Giunta del Senato in Procura a Catania : Sono arrivati negli uffici della Procura di Catania gli atti della memoria sul Caso Diciotti e firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli nell’ambito dell’indagine a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini sotto esame della Giunta per le immunità del Senato. Il titolare dell’inchiesta è lo stesso Proc...

Diciotti - a pm Catania atti della Giunta : 15.16 Sono arrivati alla procura di Catania gli atti firmati dal premier Conte e dai ministri Di Maio e Toninelli, allegati alla memoria del ministro dell'Interno Salvini, sotto esame della Giunta delle immunità del Senato sul caso Diciotti. La procura catanese, coordinata dal procuratore Zuccaro, è titolare dell' inchiesta. Gli atti sono stati trasmessi dalla presidenza di Palazzo Madama.

Caso Diciotti - lunedì le consultazione online del M5s sul voto a Salvini in Giunta : Il Movimento 5 Stelle ha deciso di procedere alla consultazione online , tramite la piattaforma Rousseau , sulla posizione da prendere in merito al voto su Matteo Salvini in Giunta per il Caso ...

Ferrovie Roma - via libera della Giunta a 11 nuovi treni : nuovi treni in arrivo a Roma , per migliorare le condizioni di viaggio dei pendolari delle linee Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo . La Regione, proprietaria delle due linee gestite da Atac , ...

Caso Diciotti. Martedì 19 febbraio il voto della Giunta per le immunità del Senato : ... che io ritengo giusto, non significa che in generale un ministro può fare quello che vuole purché sia nell'ambito di una linea politica. Ma che in questo Caso il Senato valuta preminente l'interesse ...