La debole Europa a guida tedesca

Piazza Affari in lieve rialzo. debole il resto d'Europa : Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari mentre i listini azionari europei si mostrano deboli dopo il discorso sullo Stato dell'Unione del presidente americano Donald Trump . Cresce l'...

Borsa Europa chiude bene - Londra debole : ANSA, - MILANO, 24 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in crescita: Parigi ha chiuso in aumento dello 0,65%, Francoforte dello 0,53%, mentre Londra ha segnato un calo finale ...

Borsa : Europa apre debole - attesa per Bce : ANSA, - MILANO, 24 GEN - Le Borse europee aprono deboli in attesa della riunione della Bce e dell'intervento del presidente Mario Draghi. Si guarda con particolare attenzione agli sviluppi nel Regno ...

Borsa : Europa chiude debole - Parigi -0 - 34% : ANSA, - MILANO, 17 GEN - Chiusura in calo per le principali borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,34% a 4.794 punti, Londra lo 0,4% a 6.834 punti e Francoforte lo 0,12% a 10.918 punti.

Piazza Affari - diktat Bce su Npl manda in rosso le banche. Europa debole : Le Borse europee cercano il recupero, sostenute anche dall'avvio positivo di Wall Street. Milano attorno alla parità, ma spaventata dalla richiesta di Francoforte agli istituti di azzerare i crediti deteriorati entro il 2026. Le perdite più pesanti per Ubi Banca, Banco Bpm, Bper Banca. Ancora giù Mps...

Borsa : Europa debole - Milano in parità : ANSA, - Milano, 10 GEN - Borse europee deboli dopo i verbali dell'ultimo direttivo della Bce di dicembre. In calo i futures su Wall Street in calo in vista delle richieste dei sussidi di ...