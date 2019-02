La Cina chiude l' Everest | solo 300 l' anno potranno salire

Borsa : Shanghai chiude a +2 - 68% - crede svolta Usa-Cina : Le Borse cinesi volano fiduciose di un accordo tra Usa e Cina sul corposo dossier commerciale, in forza del nuovo ciclo negoziale che si terrà in settimana a Washington: l'indice Composite di Shanghai ...

La Turchia attacca la Cina : "I lager degli uiguri una vergogna per l'umanità - chiudeteli" : Una "vergogna per l'umanità". È scontro aperto tra Turchia e cina sulla repressione messa in atto da Pechino contro la minoranza turco-musulmana degli uiguri. In una dichiarazione rilasciata sabato 9 febbraio, il portavoce del ministero degli Esteri turco Hami Aksoy ha denunciato che la cina ha arbitrariamente internato più di un milione di uiguri. Un j'accuse pesantissimo. Il portavoce della diplomazia di Ankara ha ...

Softball - l’Italia chiude le partite di preparazione all’Asia Pacific Cup con una sconfitta contro Cina Taipei : Finisce con una sconfitta la preparazione dell’Italia all’Asia Pacific Cup di Softball: le azzurre di Enrico Obletter sono state sconfitte per 12-3 da Cina Taipei. La partita non ha mai visto le nostre giocatrici in grado di incidere, se si eccettua un solo-homer di Erika Piancastelli. Curiosamente, il bilancio con le asiatiche, in questi giorni, è di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’Asia Pacific Cup vedrà scendere ...

Wall Street chiude pesante sulle voci di escalation Usa-Cina sui dazi : Il rallentamento dell'economia italiana, in più, potrebbe rendere più complicata la situazione degli istituti di credito, già alle prese con la riduzione di crediti in sofferenza. Oggi, comunque, ...

Wall Street chiude pesante sulle voci di escalation Usa-Cina sui dazi : Le Borse europee hanno chiuso in rosso, (Milano la peggiore) sotto la preoccupazione del rallentamento globale, dopo la revisione delle stime dell'Fmi. In più il commissario Ue, Moscovici, ha preannunciato un taglio delle previsioni sul pil europeo e italiano da parte di Bruxelles. A Piazza Affari Tim ha perso il 6%. Deboli anche le banche. Euro/dollaro e spread poco mossi, giù il petrolio...

La Cina chiude il 'suo' versante del Monte Everest per le pulizie - : Il governo ha intenzione di ridurre il numero delle persone che cercheranno di scalare la montagna dal lato Nord. Il motivo? Raccogliere i rifiuti accumulatisi sulla cima più alta del mondo

Lotus - si chiude un'era : sarà prodotta in Cina" : Colin Chapman riprese questo concetto e lo elaborò in 'quello che non c'è non pesa', portando nuove idee di minimalismo nel mondo delle supercar. Ecco, tutta questa 'poesia' rischia di scomparire nel ...

Wall Street chiude in rialzo sperando in negoziati Usa-Cina : New York, 17 gen., askanews, - Wall Street ha archiviato in rialzo una seduta particolarmente volatile. Gli indici avevano iniziato gli scambi in calo per poi riprendersi gradualmente. Oltre un'ora ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 6 gennaio in DIRETTA : l’Inter vuol chiudere per Godin - Borini in Cina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 6 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, i dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime trattative ...

Milan - Fabregas si avviCina ai rossoneri : Leonardo vuole chiudere : Milan Fabregas – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan, Fabregas si avvicina ai rossoneri: Leonardo vuole chiudere ...

Milan - Fabregas si avviCina ai rossoneri : Leonardo vuole chiudere : Milan Fabregas – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan, Fabregas si avvicina ai rossoneri: Leonardo vuole chiudere ...