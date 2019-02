Khedira | aritmia cardiaca | salta Atletico-Juve

Atletico Madrid-Juventus - Allegri : ''Gioca Dybala - importantissimo far gol''. Khedira stop per aritmia cardiaca : MADRID - Paulo Dybala giocherà dal primo minuto domani sera contro l'Atletico Madrid nel match di andata degli ottavi di Champions League. Lo ha annunciato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa ...

Juve - Allegri : 'Dybala gioca - Khedira stop per un'aritmia. CR7 da solo non basta' : Il tormentone dura poco. 'Domani Dybala gioca, così siete contenti, ora posso anche andare a casa'. L'argentino affiancherà Mandzukic e Ronaldo nel tridente, Massimiliano Allegri però dovrà ovviare ad ...

