Karl Lagerfeld morto | su Sky Arte “A lonley king” il documentario sulla vita e la

Addio a Karl Lagerfeld : il ricordo di stilisti e amici : Mi ha insegnato la moda, lo stile e come sopravvivere nel mondo della moda. Quello che Andy Warhol era per l'arte lui lo era per la moda. È insostituibile. È l'unica persona che poteva rendere il ...

Il ricordo di Chanel su Instagram : "Karl Lagerfeld è stato in anticipo sui tempi. Abbiamo perso una grande mente creativa"" : Chanel ha dedico un post su Instagram a Karl Lagerfeld, stilista e fotografo morto a 85 anni. Dal lungo post si può percepire l'importanza del lavoro di Lagerfeld per Chanel e per tutto il mondo della moda: "Straordinario individuo creativo, Karl Lagerfeld ha reinventato i codici del marchio creati da Gabrielle Chanel: la giacca e l'abito Chanel, il tubino nero, i preziosi tweed, le scarpe bicolori, le borse trapuntate, le perle e la ...

Karl Lagerfeld morto - l'addio social del mondo della moda. Donatella Versace : 'Io e Gianni abbiamo imparato da te' : In un mondo di supermercati e umanità a basso costo, tu eri unico. Ti amo Karl!'. 'È una notizia così triste - scrive Victoria Beckham - Karl era un genio e sempre così gentile e generoso con me sia ...

Addio a Karl Lagerfeld - il sigillo pop sulla moda di Fendi e Chanel : Occhiali scuri e capelli bianco candido raccolti in un codino: più che uno stilista Karl Lagerfeld, morto oggi a 85 anni in Francia a Neuilly-sur-Seine, è stato un'icona pop. Direttore artistico di Fendi e Chanel, è stato anche fotografo, illustratore, designer e artista. Ma è stato soprattutto un'icona. Il Kaiser (imperatore, come veniva soprannominato) è stato una delle personalità più influenti del mondo della moda del secolo. Giacca nera e ...

Karl Lagerfeld - l'ultima intervista Vanity Fair Italia : "Se hai paura smetti di vivere. Muori se è il tuo destino morire" : Karl Lagerfeld è morto oggi all'età di 85 anni. Il sarto, stilista e fotografo tedesco era stato nominato direttore artistico di Chanel nel 1983. Esordendo come assistente di Pierre Balmain nel 1955, è poi diventato un vero e proprio imperatore della moda, oltre che un'icona di stile. Per celebrare Lagerfeld, Vanity Fair Italia ripropone l'ultima intervista da lui rilasciata alla testata nel 2015.Mentre Parigi era ancora ...

E' morto lo stilista Karl Lagerfeld - da 36 anni direttore artistico di Chanel : E' deceduto all'ospedale americano di Parigi, à Neuilly-sur-Seine, nel dipartimento di Hauts-de-Seine.

Addio a Karl Lagerfeld - l'imperatore della moda : La moda perde per il suo imperatore. E' morto a 85 anni Karl Lagerfeld. Lo stilista tedesco, nato ad Amburgo nel 1933, soprannominato il Kaiser, si è spento a Parigi. Da tempo non stava bene tanto che ...

Karl Lagerfeld è morto - lutto nel mondo della moda : Lo stilista, fotografo, artista, illustratore Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison Chanel, è morto questa mattina all'ospedale di Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, dove era ricoverato da ieri. Aveva 85 anni. Nelle ultime settimane rimbalzavano notizie sulle sue precarie condizioni di salute: fin dall'ultima sfilata a Parigi, il 22 gennaio, che presentava una collezione ispirata il XVIII secolo. A sorpresa, per il tradizionale ...

È morto Karl Lagerfeld - leggendario Kaiser della moda : aveva 85 anni : ... e sbarcato a Parigi, dove si fece notare grazie a un concorso e aprì un suo negozio,, Lagerfeld è stato dagli anni '60 in poi uno dei personaggi per eccellenza del mondo del fashion. Occhiali e ...

