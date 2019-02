Juventus | Marcelo vuole lasciare il Real Madrid | Paratici è pronto

Marcelo-Juventus - ora arriva la conferma : c’è la svolta bianconera : MARCELO JUVENTUS- Un inizio di stagione decisamente a corrente alternata e un ipotetico addio al Real Madri ormai quasi certo a fine stagione. Marcelo si prepara a voltare pagine e dire addio al club spagnolo al termine della stagione. Il terzino brasiliano, corteggiato dalla Juventus, potrebbe decidere di vestire bianconero a cavallo della prossima estate. […] More

Marcelo-Juventus - arriva a fine stagione : in bilico Alex Sandro - i dettagli : MARCELO JUVENTUS – La Juventus continua a lavorare per l’acquisto del cartellino di Marcelo, terzino sinistro classe 1988 del Real Madrid e della nazionale brasiliana: secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset”, i bianconeri potrebbero arrivare all’acquisto del cartellino del giocatore, non più considerato incedibile dai “Blancos”, per una cifra tra i 50 e i 30 […] More

Marcelo-Juventus - l’affare si può chiudere a prezzo “di saldo” : Marcelo-Juventus – Tutti sembrano concordare sul fatto che Marcelo, laterale sinistro brasiliano del Real Madrid, lascerà i blancos a fine stagione. Dalla Spagna arrivano ulteriori novità su quello che si preannuncia essere come uno dei trasferimenti più importanti dell’estate, quello del verdeoro alla Juventus. Marcelo-Juventus, un affare da meno di 30 milioni di euro Stando […] More

Marcelo-Juventus - ecco quanto costerà il terzino : piano Paratici : MARCELO JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su Marcelo. Il terzino brasiliano, attualmente fuori dai piani del tecnico Solari, sarebbe pronto dire addio a fine stagione. Un addio totale condito dalle continue esclusioni del giocatore dalla formazione titolare degli spagnoli. Marcelo lascerà il Real Madrid e la Juventus studia il nuovo colpo […] More

Juventus-Marcelo - altri segnali : TORINO - Gli mancava una bella panchina in Champions League e Santiago Solari ha voluto accontentarlo. Non è uno scherzo e fa pure tanto rumore: Marcelo fuori dall'undici dei titolari ad Amsterdam per ...

Marcelo-Juventus - il Real ha trovato il sostituto : ma occhio alla promessa : Marcelo-Juventus – Non è un mistero la possibilità che Marcelo a fine stagione lasci il Real Madrid. Il brasiliano non si è voluto sblanciare sul proprio futuro, ammiccando però all’interessamento della Juventus dell’amico ed ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Florentino Perez non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio del nazionale verdeoro e starebbe già setacciando il mercato in cerca […] More

Marcelo-Juventus - sempre più vicini : rottura col Real Madrid insanabile : Marcelo-Juventus – Marcelo sta vivendo uno dei periodi più complicati della propria carriera al Real Madrid. Il brasiliano è passato dall’essere un titolare inamovibile a rappresentare poco più di una riserva per Santiago Solari, che ha trovato in Sergio Reguilón un’ottima soluzione per la fascia sinistra. Anche ad Amsterdam, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Ajax, Marcelo dovrebbe […] More

Marcelo-Juventus - arriva la conferma : “Può arrivare! Su Dybala…” : Marcelo-Juventus – Il direttore di Calciomercato.com ed opinionista de Ilbianconero.com parla a Radio Sportiva dei casi caldi alla Juve Leggi anche: Juventus- Frosinone probabili formazioni: le scelte di Allegri Marcelo-Juventus e Dybala via? “Dybala? Il problema non è arrivare in alto, ma restarci. Deve dimostrare più personalità e prendere per mano la Juventus. Alla sua età deve essere in grado di farlo. Marcelo? E’ […] ...

Real Madrid - Marcelo loda la Juventus e su CR7 svela : “prima della finale di Champions mi disse dell’addio” : Real Madrid, Marcelo ha parlato della Juventus e dell’addio di Cristiano Ronaldo nella scorsa estate, annunciato ben prima dal talento portoghese Il terzino del Real Madrid Marcelo, schiaccia l’occhio alla Juventus e racconta i retroscena dell’addio di Cristiano Ronaldo ai blancos. “Cristiano mi disse ‘me ne vado’ prima della finale di Kiev. Ci stavamo allenando per la finale di Champions dell’anno ...

Marcelo : 'La Juventus è un club spettacolare' : Fin da questa estate in ottica Juventus si parla spesso di Marcelo. Il brasiliano è da sempre molto amico di Cristiano Ronaldo e il passaggio del portoghese ai bianconeri ha rafforzato le voci che vorrebbero il terzino diretto verso Torino. Nelle scorse settimane erano arrivate anche delle dichiarazioni delle moglie di Marcelo che sottolineava come la sua famiglia sentisse la mancanza di CR7. Nella giornata di oggi a questa vicenda si deve ...

Calciomercato Juventus - da Zaniolo a Marcelo : Paratici pensa a una rivoluzione (RUMORS) : Nonostante sia ancora febbraio, la Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra super competitiva per il 2019/2020 e hanno messo nel mirino alcuni giocatori di grandissimo talento. Il primo di questi è Nicolò Zaniolo, fortissimo centrocampista della Roma di soli vent'anni. Di Francesco lo ha fatto esordire in Champions League contro il Real ...

Lirola : 'Juventus - studio Cancelo. Rogerio vuole diventare Marcelo' : SASSUOLO - La foto del profilo WhatsApp dice tutto. Sono passati 144 giorni dalla sfida dello Stadium di settembre, ma Pol Lirola sul cellulare ha ancora l'immagine di lui che contrasta Cristiano ...

Marcelo-Juventus - può arrivare ma ad una sola condizione : ecco quale : MARCELO JUVENTUS – Marcelo è uno dei calciatori che la Juve segue per la prossima stagione. Il terzino brasiliano è un grande amico di Cristiano Ronaldo che starebbe spingendo per averlo in bianconero. Leggi anche: Infortunati Juventus, verso l’Atletico Madrid: ecco chi ci sarà in Champions Marcelo-Juventus, arriverà? Secondo L’Equipe Marcelo lascertà certamente il Real Madrid al termine […] More

Marcelo-Juventus - ora arriva la clamorosa conferma! : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’Equipe, il Real Madrid avrebbe deciso di dire addio a Marcelo a fine stagione. Un addio quasi certo che starebbe trovando riscontri e conferme giorno dopo giorno. Un matrimonio destinato alla fine in vista della prossima estate. La Juventus osserva interessata, e come riportato dal quotidiano francese, Paratici sarebbe in […] More