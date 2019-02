Juventus | il retroscena di Bonucci | “il Real Madrid mi ha cercato ma il bianconero mi

Icardi-Juventus - altro retroscena : ora arriva una nuova conferma : ICARDI JUVENTUS- Icardi resterà all’Inter o abbraccerà i colori bianconeri? Futuro ancora da decidere e valutare, ma la sensazione è che l’attaccante nerazzurro farà parlare ancora a lungo di sè. Oggi, il presidente nerazzurro, ha colto l’occasione per confermare l’incedibilità del suo attaccante argentino. Zhang ha ammesso: “Non venderemo Icardi alla Juventus”. Tuttavia, la potenziale […] More

Icardi-Juventus - ora arriva il nuovo retroscena : i dettagli : ICARDI JUVENTUS- Mauro Icardi rompe con l’Inter e si prepara a dire addio ai nerazzurri al termine della stagione. Il giocatore sembrerebbe esser indirizzato su questa strada, specie dopo la rottura totale con il club dopo la revoca della fascia da capitano. Una scelta, la quale avrebbe scatenato l’ira dell’attaccante nerazzurro, pronto a rispondere su […] More

Zaniolo-Juventus - ecco perchè si può davvero : retroscena Paratici : ZANIOLO JUVENTUS- Come evidenziato dai principali siti di mercato, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Nicolò Zaniolo, ieri protagonista assoluto del successo della Roma sul Porto. Paratici potrebbe tentare l’affondo già in vista della prossima e imminente sessione di mercato estiva. 40 milioni l’offerta bianconera. Paratici, intervistato ai microfoni della “Gazzetta […] More

Zaniolo-Juventus - ora c’è anche la conferma : il nuovo retroscena : ZANIOLO JUVENTUS- I bianconeri si preparano a piombare con forte decisione su Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, il quale ha già stregato tutti i maggiori club di Serie A e alcune big europee. La Juventus sarebbe pronta a muoversi in anticipo per cercare di convincere il giocatore a sposare i colori bianconeri, anche se tutto […] More

Juventus - Paratici svela tutto : la trattativa Ronaldo - il retroscena su Icardi ed il futuro di Allegri e Dybala : La Juventus pensa al presente con importanti obiettivi in campionato e Champions League ma guarda anche al futuro con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte e competitiva. Si candida ad essere protagonista il dirigente Fabio Paratici che ha deciso di raccontarsi e svelare importanti retroscena a Walter Veltroni, ecco l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “la trattativa per Ronaldo? Quando ...

Paratici e il retroscena sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : Fabio Paratici, nel corso di un’intervista a Walter Veltroni per la Gazzetta dello Sport, ha rivelato un retroscena sull’arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Una trattativa nata quasi per caso, su input del giocatore portoghese che aveva scelto la Juve come sua nuova meta. Paritici e Cristiano Ronaldo, com’è nata la trattativa “Quando noi abbiamo […] More

Isco-Juventus - ora cambia tutto : spunto un nuovo retroscena : ISCO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Isco in vista della prossima sessione di mercato invernale. Il centrocampista del Real Madrid rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. Circa 100 milioni la valutazione fatta dal Real Madrid per […] More

Marcelo-Juventus - retroscena Alex Sandro : i nuovi dettagli : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi con decisione su Marcelo. Un nuovo accostamento che potrebbe trovare conferme già a partire dalla prossima sessione di mercato estiva. La Juventus spingerà per convincere il giocatore a trasferirsi a Torino dove potrebbe riabbracciare il suo compagno fraterno Cristiano Ronaldo. 50 […] L'articolo Marcelo-Juventus, retroscena Alex Sandro: ...

Romero-Juventus - ora cambia tutto : nuovo retroscena! : ROMERO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Romero sarebbe pronto a vestire la maglia della Juventus già a partire dalla prossima sessione di mercato estivo. Secondo quanto riporta la rosea, il difensore del Genoa avrebbe convinto totalmente sia Paratici, sia tutta la dirigenza bianconera. L’argentino sbarcherà a Torino in estate, anche […] More

Pogba-Juventus - spunta un retroscena : “A gennaio avrebbe potuto…” : Pogba-Juventus – Il Manchester United ha cambiato passo dall’addio di Mourinho e dall’avvento di Solskjaer in panchina. Ne ha beneficiato soprattutto Pogba, tornato su standard di rendimento elevatissimi. Leggi anche: Mercato Juventus, Paratici stregato dal “nuovo Rui Costa”: c’è la clausola Pogba-Juventus, ecco il retroscena Il centrocampista francese, seguito dalla Juventus, era a un passo dal lasciare i ...

Juventus - retroscena Benatia : il marocchino ceduto dopo essersi rifiutato due volte di scendere in campo : Secondo quanto riferito da Tuttosport, il rapporto tra il difensore ex Bayern e Allegri si era ormai definitivamente ossidato Un addio consumatosi nel breve volgere di pochi giorni, il tempo di accettare l’offerta dell’Al-Duhail e volare in Qatar. Benatia ha costretto così la Juventus a reperire in fretta e furia un sostituto, individuato in Martin Caceres. LaPresse/Mauro Locatelli Ma cosa c’è realmente dietro la partenza ...

Zaniolo-Juventus - Paratici studia il colpo ad effetto : cifre e retroscena : ZANIOLO JUVENTUS- Non solo un ipotetico foglietto del fantacalcio. Quelli di Paratici potrebbe rappresentare veramente la lista della spesa della squadra bianconera. Come noto nell’elenco figura la presenza di Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, il quale continua ad incantare tutti con la sua eccelsa classe e qualità. Il giocatore avrebbe stregato Paratici, il quale sarebbe […] L'articolo Zaniolo-Juventus, Paratici studia il colpo ...

Ramsey-Juventus - ora cambia tutto : il nuovo retroscena : RAMSEY JUVENTUS- La Juventus starebbe valutando attentamente la situazione legata al prossimo futuro di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, attualmente in forza all’Arsenal, ha già firmato un contratto di 5 anni con la Juventus, ma a partire dalla prossima estate. Il nuovo infortunio di Khedira starebbe spingendo Paratici ad accelerare le operazione con il club […] L'articolo Ramsey-Juventus, ora cambia tutto: il nuovo ...

Serie A - Juventus-Chievo : Allegri e il retroscena sul rigore di CR7 : Serie A, Juventus-Chievo: Allegri parla del rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo Allegri ha rivelato a Sky Sport che Cristiano Ronaldo aveva sbagliato un rigore anche in allenamento: Io non guardo ...